900 پروژه و پیمان در مناطق نفت خیز جنوب در حال تدوین است

به گزارش خبرنگا مهر در اهواز، غلامرضا حسن بیگلو امروز در مراسم نخستین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان یک سازمان پروژه محور برنامه های خود را در قالب طرحها و پروژه های سرمایه ای تهیه، تدوین و اجرا می کند.

رئیس کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت، اجرای صحیح و به موقع پروژه های نفتی را عامل مهم موفقیت و توسعه صنعت نفت برشمرد و ادامه داد: اجرای درست و سالم این پروژه ها نیازمند ساختار سازمانی و نیروی انسانی مناسب، دستورعملهای روان و نظارت های مدیریتی درست و مکانیزه است.

حسن بیگلو تصریح کرد: نبود هر کدام از این موارد مهم، اجرای صحیح پروژه ها را دچار مشکل می کند، مناطق نفت خیز جنوب در تدوین این برنامه ها مشکلات پروژه ها را نیز به طور دقیق بررسی می کند.

وی تامین کالا، امور حقوقی و قراردادها، ساختار سازمانی و نظام اجرایی را از جمله مشکلات مجریان، پیمانکاران و مشاوران در اجرای پروژه های صنعت نفت برشمرد و افزود: با درنظر گرفتن تخصص های مرتبط باید برای رفع مشکلات در زمینه های یاد شده، اقدام کرد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره برگزاری نخستین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت اظهار داشت: این کنگره در یکصدمین سال تولد نفت فرصت مناسبی است تا در عرصه تولید نفت و گاز تبادل اطلاعات و تضارب ‌آرا داشته باشیم.

حسن بیگلو با بیان اینکه این کنگره حول محور سند چشم انداز 20 ساله قدم بر می دارد، افزود: دستیابی به جایگاه برتر علمی جهان و تعامل عالمانه کارشناسان با مجامع علمی دنیا بر اساس سند چشم انداز و افق 1404، از ضرورت های مهم صنعت نفت است که در برگزاری این کنگره مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات و پیش بینی های موجود، نفت تا 50 سال دیگر نفت به عنوان اصلی ترین حامل انرژی مطرح است با وجود ظهور انرژی های نو، هنوز رقیبی جدی به عنوان حامل اصلی انرژی برای نفت مطرح نشده است از این رو صنایع نفت و گاز زیربنا و رکن اصلی اقتصادی کشور محسوب می شوند.

حسن بیگلو همچنین احیای ارزیابی عملکرد، توجه به جایگاه ویژه پیمانکاران و ضرورت تهیه و تبین وضعیت پیمانکاران، ارزیابی ظرفیت ها، تبیین مشکلات ساختاری پیمانکاران، تعیین و مشخص کردن مرز بین پیمانکاران دولتی و خصوصی را از جمله دغدغه های اصلی و قابل بحث در کنگره توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت برشمرد.

وی با بیان این که شناسایی خلاهای قانونی در نظام پیمانکاری باید ضروری است، افزود: مدیران صنعت نفت در میزدگردهای تخصصی این کنگره باید راهکارهای ایجاد «کارگروه بیمه» برای توسعه نظام پیمانکاری را بیابند.

رئیس کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت تصریح کرد: دبیرخانه دائمی کنگره برای کاربردی کردن نتایج این کنگره ایجاد می شود تا مباحث و پیشنهادها به طور مستمر مورد بررسی و در قالب عملی قرار گیرد.

نخستین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت با نگاه ویژه به صنایع بالادستی نفت با هدف آسیب شناسی اجرای پروژه و دستیابی به راهکارهای مناسب برای حل مشکلات نظام ساختاری در صنعت نفت و با حمایت و همکاری شرکت های داخلی و خارجی و دانشگاه های کشور و به همت شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت، امروز در اهواز برگزار شد.