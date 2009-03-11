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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

برخلاف الزام قانونی/

وزرای رفاه و کار در مراسم معارفه ذبیحی شرکت نکردند

وزرای رفاه و کار در مراسم معارفه ذبیحی شرکت نکردند

مراسم معارفه و تودیع مدیرعاملان جدید و قبلی سازمان تامین اجتماعی روز سه شنبه در حالی برگزار شد که علی رغم الزام قانون مبنی بر حضور وزاری رفاه و کار تامین اجتماعی در این مراسم هیچیک از آنها در این مراسم حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معارفه حسن ذبیحی مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی در حالی بدون حضور وزرای کار و رفاه برگزار شد که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان باید با حکم مستقیم وزیر رفاه منصوب شود و برخی گمانه ها از نارضایتی عبدالرضا مصری و مخالفت وی با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی حکایت دارد.

از سوی دیگر وزیر کار که یکی از اعضاء اصلی شورای عالی تامین اجتماعی است و در تعیین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نقش دارد نیز در مراسم روز گذشته حضور نداشت و احتمال می رود با توجه به عدم حضور جهرمی نیز در مراسم توریع و معارفه ضیائی و ذبیحی این انتخاب بدون هماهنگی با وی صورت گرفته است.

عبدالرضا مصری چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر خبر برکناری ضیایی را شایعه دانسته و این خبر را تکذیب کرده بود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید عدم حضور وزرای کار و رفاه در مراسم معارفه علی ذبیحی گفت: در جلسه معارفه علی ذبیحی وزیر رفاه و کار حضور نداشتند و این جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

دربانیان همچنین از تغییر هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت : تمامی اعضای هیئت مدیره سازمان با روی کار آمدن علی ذبیحی تغییر کردند.

علی‌ذبیحی ـ مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی ـ مشاور منابع انسانی ریاست جمهوری و استاد دانشگاه است.

کد مطلب 847702

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