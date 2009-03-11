وزرای رفاه و کار در مراسم معارفه ذبیحی شرکت نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معارفه حسن ذبیحی مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی در حالی بدون حضور وزرای کار و رفاه برگزار شد که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان باید با حکم مستقیم وزیر رفاه منصوب شود و برخی گمانه ها از نارضایتی عبدالرضا مصری و مخالفت وی با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی حکایت دارد.

از سوی دیگر وزیر کار که یکی از اعضاء اصلی شورای عالی تامین اجتماعی است و در تعیین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نقش دارد نیز در مراسم روز گذشته حضور نداشت و احتمال می رود با توجه به عدم حضور جهرمی نیز در مراسم توریع و معارفه ضیائی و ذبیحی این انتخاب بدون هماهنگی با وی صورت گرفته است.

عبدالرضا مصری چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر خبر برکناری ضیایی را شایعه دانسته و این خبر را تکذیب کرده بود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید عدم حضور وزرای کار و رفاه در مراسم معارفه علی ذبیحی گفت: در جلسه معارفه علی ذبیحی وزیر رفاه و کار حضور نداشتند و این جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

دربانیان همچنین از تغییر هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت : تمامی اعضای هیئت مدیره سازمان با روی کار آمدن علی ذبیحی تغییر کردند.

علی‌ذبیحی ـ مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی ـ مشاور منابع انسانی ریاست جمهوری و استاد دانشگاه است.