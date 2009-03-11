رئیس دانشگاه علم وصنعت: توزیع کارت اعتباری در میان دانشجویان اقدامی متعارف و غیرانتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهایی با اعتبار 50 تا 100 هزار تومان با تصمیم مدیریت دانشگاه علم و صنعت ایران در بین دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه توزیع شده که اعتبار آنها برای دانشجویان مقطع کارشناسی برابر 50 هزار تومان، برای دانشجویان کارشناسی ارشد برابر 70 هزار تومان و برای دانشجویان مقطع دکتری برابر 100 هزار تومان است.

سعید جبل عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با رد شائبه انتخاباتی بودن توزیع این بن کارتها در میان دانشجویان گفت: "این کاری است که دانشگاهها هر ساله انجام می دهند. اگر به دانشگاههای دیگر هم مراجعه کنید شاهد خواهید بود که این کمک هزینه به صورت وام بلاعوض به دانشجویان علاقمند اعطا می شود. دانشجویانی که خانواده آنها ساکن شهرستان هستند و در تامین هزینه ایاب و ذهاب به محل زندگی شان مشکل دارند، می توانند از این وام استفاده کنند. مبالغ این وام نیز بسیار ناچیز و حدود 50 هزار تومان است."

وی افزود: "دانشگاه علم و صنعت این کارتها را به کلیه دانشجویان مجرد خوابگاهی اختصاص داد. دانشجویان نیز مراجعات زیادی داشته و در حال حاضر نیز بسیار مراجعه می کنند. گاهی کمک ها به صورت موردی و محرمانه است و گاهی اوقات کمک ها به صورت عمومی انجام می شود."