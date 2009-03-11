تشکیل کمیته علم سنجی برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی در کشور

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال ابلاغ قانونی از سوی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکی و سوء استفاده از مالکیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران جزء تخلفات‌ انتظامى و جرائم‌ اعضاى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور محسوب می شود، یک کمیته داوری و یا کارگروه ویژه قرار است در اداره کل امور پژوهشی وزارت علوم تشکیل شود که بخشی از آن کمیته علم سنجی است.

وی اظهار داشت: از برخی روسای دانشگاهها و صاحب نظران نیز دعوت شده تا در این کمیته حضور داشته باشند تا راهکارهایی را برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی تدوین شود.

رئیس کمیته علمی سنجی وزارت علوم گفت: این کمیته کار خود را در راستای جلوگیری از تخلفات علمی از ابتدای سال آینده آغاز می کند.