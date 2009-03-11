  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۵

تشکیل کمیته علم سنجی برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی در کشور

تشکیل کمیته علم سنجی برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی در کشور

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کمیته علم سنجی برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی در ابتدای سال آینده خبر داد.

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال ابلاغ قانونی از سوی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکی و سوء استفاده از مالکیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران جزء تخلفات‌ انتظامى و جرائم‌ اعضاى هیئت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى کشور محسوب می شود، یک کمیته داوری و یا کارگروه ویژه قرار است در اداره کل امور پژوهشی وزارت علوم تشکیل شود که بخشی از آن کمیته علم سنجی است.

وی اظهار داشت: از برخی روسای دانشگاهها و صاحب نظران نیز دعوت شده تا در این کمیته حضور داشته باشند تا راهکارهایی را برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی تدوین شود.

رئیس کمیته علمی سنجی وزارت علوم گفت: این کمیته کار خود را در راستای جلوگیری از تخلفات علمی از ابتدای سال آینده آغاز می کند.

کد مطلب 847707

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها