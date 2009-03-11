معرفی ماموریتهایی که مسیر تاریخ را تغییر دادند

به گزارش خبرگزای مهر، در صورتی که فضاپیمای کپلر در ماموریت کشف سیاره ای قابل سکونت در ابعاد زمین که در مدار ستاره ای مشابه خورشید در چرخش است موفق شود، این کشف می تواند برای همیشه دیدگاه بشر را نسبت به منزلگاهش تغییر دهد.

تاریخ نشان خواهد داد که آیا کپلر نیز یکی از نامهای افسانه ای سازمان ناسا خواهد بود یا خیر؟ نامهایی که با انجام ماموریتهای اکتشافی در فضا در میان متخصصان به شهرت دست یافتند. تاریخی ترین و مشهورترین این ماموریتها توسط سایت خبری MSNBC به این شرح اعلام شده است:

پایونیر: فضاپیماهای پایونیر 10 و 11 طی سالهای 1972 و 1973 زمین را ترک گفته و سفر خود را به اعماق منظومه خورشیدی آغاز کردند. این دو فضاپیما برای اولین بار موفق به مشاهده دو سیاره عظیم و گازی منظومه خورشیدی، مشتری و زحل شدند.

پایونیر 10 اولین کاوشگری به شمار می رود که به کمربند اختری- دامنه ای از صخره های دوار که در میان مریخ و مشتری قرار دارند- منظومه خورشیدی سفر کرده است.

پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز ماموریت این فضاپیما برای اولین بار به سمت مشتری پرواز کرده و موفق به ثبت تصاویر زیبایی از لکه بزرگ سرخ و نوارهای وسیع سرخرنگ که سیاره را احاطه کرده اند شد.

یک سال بعد پایونیر 11 به سمت مشتری پرواز کرده و سپس مسیر خود را به سمت سیاره زحل تغییر داد. طی این ماموریت پایونیر 11 موفق به کشف دو قمر و یک حلقه جدید در مدار زحل شد.

در حال حاضر هر دو این فضاپیماها فعالیت ارسال اطلاعات خود را متوقف کرده و در حال ادامه سفر خود در آنسوی منظومه خورشیدی هستند.

ویه جر (Voyager): کمی پس از اتمام ماموریت پایونیرها، ویه جر 1 و 2 مسیر آنها را ادامه دادند. این دو کاوشگر اکتشافات مهمی را درباره مشتری و زحل به انجام رساندند که از جمله می توان به کشف حلقه های اطراف مشتری و حضور سیستم آتشفشانی در قمر این سیاره اشاره کرد.

به گزارش مهر، ویه جر مسیر خود را به سمت سیاره اورانوس ادامه داده و موفق به کشف 10 قمر جدید در مدار این سیاره شد. در ادامه با نزدیک شدن به نپتون دریافت که وزن این سیاره نسبت به آنچه اخترشناسان تصور می کنند بسیار کمتر است.

هر دو این فضاپیماها توانایی کافی را برای ارسال سیگنالهای رادیویی تا سال 2025 داشته و در حال حاضر در حال کنکاش در خارجی ترین لبه از منظومه خورشیدی هستند. فضاپیمای ویه جر 2 دور دست ترین ابزار دست ساز بشر در فضا است زیرا هم اکنون در فاصله ای صدها برابر فاصله زمین تا خورشید و یا بیش از دو برابر فاصله پلوتون تا خورشید قرار گرفته است.

WMAP: کاوشگر ناهمسانگرد مایکرو ویو ویلکینسون یا WMAP که در سال 2001 زمین را ترک کرده شاید از شهرت چندانی برخوردار نباشد اما این کاوشگر موفق به اندازه گیری بسیار دقیق باقی مانده حرارتی شده که به واسطه تشعشعات ناشی از بیگ بنگ به جا مانده است.

WMAP با نقشه برداری از نوسانات در پس زمینه تابشهای مشهور مایکرو ویو کیهانی موفق به ارائه نظریه ای قدرتمند در رابطه با طبیعت و منشا جهان هستی شده است.

در میان تمامی اکتشافات فضایی اطلاعات به دست آمده از WMAP توانست تخمین بسیار دقیقتری از سن جهان ارائه کند که بر همین اساس سن جهان هستی 13.7 بیلیون سال اعلام شده است.

همچنین این کاوشگر و اطلاعات به دست آمده از آن نشان داد که بالغ بر 95 درصد از جهان را ماده و انرژی ناشناخته و مرموز تاریک در بر گرفته است.

اسپیتزر: فضاپیمای دیگری که تاثیر فراوانی بر علم کیهان شناسی و فیزیک نجوم بر جا گذاشته است تلسکوپ فضایی اسپیتزر نام دارد که موفق به ثبت تصاویر مادون قرمز از کهکشانها شده است.

به گزارش مهر، این نور که از طول موجهای طولانی برخوردار است به صورت معمول توسط اتمسفر زمین متوقف می شود. این تلسکوپ در راستای ثبت تصاویر زیبایی از کهکشانها، سحابی ها و ستارگان و با استفاده از این طول موج از نور کشفیات با ارزشی را به ثبت رساند.

اسپیتزر در سال 2005 عنوان اولین تلسکوپی که موفق به دریافت نور سیاره های فراخورشیدی شده است را به خود اختصاص داد. اخترشناسان با مطالعه تصاویر این تلسکوپ گمان می برند اسپیتزر حتی موفق به دریافت نور ستارگانی شده است که برای اولین بار در جهان هستی شکل گرفته اند.

اسپیریت و آپارچونیتی: این دو کاوشگر که به منظور ماموریتی 90 روزه به مریخ ارسال شده اند، اکنون و با گذشت 5 سال همچنان در حال گشت زنی و کاوش در سیاره سرخ به سر می برند.

این دو کاوشگر دوقلو در ژانویه سال 2004 در دو موقعیت مخالف در مریخ فرود آمدند و از آن زمان تا به حال تمامی سطح سیاره مریخ، حفره ها و تپه های ان را مورد بررسی قرار داده اند.

در میان اکتشافات دو قلوهای کاوشگر می توان به کشف شواهدی از وجود آب در حالت مایع در مریخ اشاره کرد که از نظر اختر شناسان این کشف گامی بزرگ در مسیرکشف سیاره های قابل سکونت در کهکشان راه شیری به شمار می رود.

کاسینی: این فضاپیما با همکاری دو سازمان فضایی آمریکا و اروپا در سال 1997 زمین را به مقصد زحل ترک گفته و پس از طی مسافتی 7 ساله به مدار این سیاره رسید.

از سال 2004 تا کنون کاسینی در حال چرخش بر مدار زحل بوده و تصاویر فوق العاده ای را از سیاره، قمرهای آن و شرایط جوی آنها به ثبت رسانده است.

کاوشگر هیوجینز، یکی از تجهیزات علمی کاسینی نیز با جداشدن از فضاپیما به سمت قمر تایتان حرکت کرده و در سال 2005 بر سطح خاکی قمر فرود آمد.

با وجود اینکه زحل تا کنون مورد مطالعه فضاپیمای دیگری نیز قرار گرفته بود، کاسینی اولین کاوشگری است که اطلاعاتی با این جزئیات دقیق را از سیاره زحل در اختیار دانشمندان قرار داده است.

چاندرا: رصدخانه اشعه ایکس چاندرا از سال 1999 کهکشانها را به واسطه امواج ایکس مورد مطالعه قرار داده و حوادث ناشناخته و دوردست کیهانی را به ثبت رسانده است.

به گزارش مهر، به دلیل وجود اتمسفر زمین که بیشتر حجم شعاعهای ایکس را متوقف می کند، اخترشناسان قادر به مشاهده کهکشانها با این قدرت و جزئیات نبودند تا اینکه چاندرا به فضا ارسال شد.

این رصدخانه فضایی از آینه هایی با وضوح تصویری بالا برخوردار بوده و قادر است منابع اشعه ایکس 100 برابر کوچکتر از حد دامنه رصد دیگر تلسکوپها را مشاهده کند.

چاندرا با رصد صورت فلکی کاسیوپیا مشاهده ستاره های خرد شده باقی مانده از یک ابر اختر را برای اولین بار برای اخترشناسان امکانپذیر ساخت.

وایکینگ: زمانی که وایکینگ 1 برای بار اول در سال 1976 سطح مریخ را لمس کرد عنوان اولین کاوشگر زمینی که موفق به فرود بر سطح مریخ شده است را به خود اختصاص داد.

وایکینگ 1 همچنین موفقیت طولانی ترین ماموریت مریخی - 6 سال و 116 روز- بر سطح سیاره سرخ را نیز در پرونده فعالیتهای خود به ثبت رسانده است.

این کاوشگر همچنین موفق شد اولین تصویر رنگی را از سطح مریخ به ثبت رسانده و به زمین بازگرداند که به واسطه این تصویر دانشمندان برای اولین بار موفق به تشخیص نقاط قرمز رنگی مشابه دانه های خاک در سیاره مریخ شدند.

هابل: دوست داشتنی ترین فضاپیما میان تمامی فضاپیماهای سازمان ناسا تلسکوپ هابل است که نام آن در سراسر جهان شناخته شده است.

تصاویری که به واسطه هابل به ثبت رسیده است علاوه بر اینکه تصور روزمره بشر را نسبت به خود در جهان هستی تغییر داده اطلاعات با ارزش علمی را نیز دراختیار دانشمندان قرار داده است.

تعداد کشفیاتی که به واسطه این تصاویر به دست آمده است بیشمار و حیاتی بوده است. سازمان ناسا با ارسال این تلسکوپ نوری به اعماق فضا در نهایت موفق به مشاهده دقیق ستاره ها، سیاره ها، سحابی ها و کهکشانها بدون وجود حائلی آزاردهنده به نام اتمسفر زمین شد.

آپولو: ماموریت آپولو به طور حتم بهترین ماموریت علمی ناسا نبوده است اما به دلیل قدم گذاشتن اولین انسان به سطح ماه این ماموریت شهرتی جهانی یافته است.

در عین حال آپولو اولین ماموریتی بود که طی آن نمونه های کیهانی از جمله صخره ها و نمونه خاک ماه به زمین بازگردانده شد و درک دانشمندان را از ساختار این سیاره همسایه افزایش داد.

قبل از ماموریت آپولو تغییر تصور بسیاری از مردم عامی از پنیری بودن ساختار سیاره ماه امری بسیار مشکل بود. با این وجود با بازگشت نمونه هایی از سطح ماه دانشمندان موفق به تعیین دقیق سن ماه، منشا شکل گیری آن و مواد تشکیل دهنده این سیاره زیبا شدند.