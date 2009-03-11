90 درصد مشترکان خانگی گلستان زیرالگوی مصرف گاز استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران منطقه، میزان الگوی مصرف گاز برای مشترکان خانگی را 690 مترمکعب در ماه اعلام کرد و افزود: مشترکان خانگی استان بین 300 تا 650 مترمکعب در ماه گاز مصرف می کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به بروز مشکل در زمستان سال گذشته در زمینه قطع و افت فشار گاز، از ابتدای سال جاری در زمینه صرفه جویی مصرف گاز برنامه ریزی و مدیریت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی 300 هزار بروشور، 500 هزار برگ بلیت و 500 بنر توزیع و نصب شده است.

به گفته سنگدوینی، درج پیامهای مربوط ببه کاهش مصرف گاز در هر دوره در 270 هزار برگ قبض، تشویق مشترکان برای نصب کنتور هوشمند در موتورخانه ها، برنامه ریزی برای تشکیل گروه همیار گاز از دیگر اقدامات این شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: تشکیل کلاسها آموزشی در مدارس، اجرای طرح مسابقه ایمنی، اجرای برنامه های آموزشی در صدا و سیما، راه اندازی سیستم SMS از دیگر تلاشهای این مجموعه برای کاهش مصرف گاز در استان بوده است.

وی یادآورشد: در مجموع میزان مصرف گاز در استان سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته است.

373 روستا، 22 شهر با یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

