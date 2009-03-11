  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۲

"مانگرو" صباغزاده نوروز از شبکه دو پخش می‌شود

"مانگرو" صباغزاده نوروز از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "مانگرو" به کارگردانی مهدی صباغزاده با بازی فریبرز عرب‌نیا و رامتین خداپناهی نوروز از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی حسین طاهری بر مبنای فیلمنامه فرهاد توحیدی ساخته شده و درباره مردی است که به درون یک باند قاچاق مواد مخدر نفوذ می‌کند. این در حالی است که خانواده و نزدیکانش خیال می‌کنند او به نیروی انتظامی خیانت کرده و ...

عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران "مانگرو" هستند که شش فروردین از شبکه دو پخش می‌شود.   

فیلم 90 دقیقه‌ای "مانگرو" برای سیما فیلم تهیه شده و دیگر عوامل آن عبارتند از غلامرضا آزادی مدیر تصویربرداری، حسین غضنفری تدوین، آرش اسحاقی صداگذار، سعید ملکان طراح گریم، مجید میرفخرایی طراح صحنه و لباس، فرامرز بیات مدیر تولید و فاطمه‌السادات سیدی منشی صحنه.

کد مطلب 847716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها