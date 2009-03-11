به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی حسین طاهری بر مبنای فیلمنامه فرهاد توحیدی ساخته شده و درباره مردی است که به درون یک باند قاچاق مواد مخدر نفوذ می‌کند. این در حالی است که خانواده و نزدیکانش خیال می‌کنند او به نیروی انتظامی خیانت کرده و ...



عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران "مانگرو" هستند که شش فروردین از شبکه دو پخش می‌شود.

فیلم 90 دقیقه‌ای "مانگرو" برای سیما فیلم تهیه شده و دیگر عوامل آن عبارتند از غلامرضا آزادی مدیر تصویربرداری، حسین غضنفری تدوین، آرش اسحاقی صداگذار، سعید ملکان طراح گریم، مجید میرفخرایی طراح صحنه و لباس، فرامرز بیات مدیر تولید و فاطمه‌السادات سیدی منشی صحنه.