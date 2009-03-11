به گزارش خبرنگار مهر، این بیاینه به امضا عباس انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، امیررضا واعظ آشتیانی، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران و محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان رسیده و خطاب به فدراسیون فوتبال، کمیته تیم‌های ملی و سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تنظیم شده است.

کریم ملاحی، مدیرعامل باشگاه صبای قم نیز شب گذشته در گفتگو با مدیران باشگاه‌های ایرانی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بصورت شفای بر حضور موفق تیم‎های ایرانی در این رقابت‌ها تاکید و اعلام کرده است که باشگاه صبای قم نیز مواضعی همسو با دیگر نمایندگان فوتبال ایران در کارزار آسیایی دارد.

نظر به آغاز مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‎های آسیا و حضور تیم‎های استقلال، پرسپولیس، صبای قم و سپاهان اصفهان در این دوره از رقابت‎ها و با توجه به مسابقه تدارکاتی تیم ملی ایران در تاریخ 24/12/87 با عنایت به برگزاری دیدارهای دور اول از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ‌های 20 و 21 اسفند و دور دوم این مسابقات در تاریخ‌های 27 و 28 اسفندماه موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم.

1- باشگاه‌های فوق الذکر به عنوان نمایندگان رسمی ایران در لیگ قهرمانان آسیا حاضر خواهند شد و این حضور فارغ از تعلقات رنگی و باشگاهی، حضوری ملی برای دفاع از حیثیت فوتبال ایران است که لازم است همگان نگاهی ملی به چهار نماینده ایران در این رقابت‌ها داشته باشند.

سرمربیان محترم تیم‌های مذکور معتقدند که در صورت حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی و مسابقه تدارکاتی تیم در تاریخ 24 اسفندماه کادر فنی تیم‌ها در غیاب بازیکنان کلیدی خود مجال و فرصت مناسب را برای مرور برنامه‌های تاکتیکی در اختیار نخواهند داشت و قطعا قادر نخواهند بود تیم خود را به نحو شایسته و مقتدرانه برای حضور در هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مهیا نمایند.

2- مسابقه 24 اسفند تیم ملی ایران در حالی که ملی‌پوشان چهار تیم آسیایی ایران سه روز قبل و سه روز بعد از این بازی در میادین آسیایی به رقابت می‌پردازند بسیار سخت و دشوار است و خستگی مفرط و آسیب دیدگی احتمالی ملی‌پوشان چهار نماینده ایران را موجب خواهد شد.

با عنایت به موارد ذکر شده و با احترام به تیم ملی فوتبال ایران موکدا درخواست می‌نمائیم بازیکنان ملی پوش چهار نماینده ایران در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را از تاریخ 20/12/87 لغایت 28/12/87 از حضور در اردنی تیم ملی معاف کنید تا امکان حضور قدرتمند آنها در عرصه آسیا فراهم آید.