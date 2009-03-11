ایران "الف" قهرمان مسابقات بوکس بین المللی جام فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بوکس جام فجر که با حضور 74 بوکسور (34 بوکسور ایرانی و 40 بوکسور خارجی) در سالن شهید معتمدی خزانه بخارایی تهران آغاز شده بود شب گذشته با برگزاری دیدارهای نهایی به کار خود پایان داد.

تیم ایران "الف" در پایان مسابقات بوکس جام فجر به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های آذربایجان و ارمنستان نیز به ترتیب با عناوین دوم و سوم به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

نفرات اول و دوم اوزان مختلف مسابقات بوکس جام فجر به این شرح است:

* 48 کیلوگرم: 1- مسعود ریگی (ایران الف)، 2- اسماعیل ذوالفقاری (ایران)

* 51 کیلوگرم: 1- رضا عباسی (تیم جوانان)، 2- شهرام نوحی (ایران ب)

* 54 کیلوگرم: 1- عمران اکبری (ایران الف)، 2- وسام سالامانا (سوریه)

* 57 کیلوگرم: 1- عصمت اسماعیلف (آذربایجان)، 2- آلبرت آوانسیان (ارمنستان)

* 60 کیلوگرم: 1- فروتن گل آرا (ایران الف)، 2- عین الله اسمات (آذربایجان)

* 64 کیلوگرم: 1- هومن کرمی (ایران الف)، 2- صدیق عین الاف (آذربایجان)

* 69 کیلوگرم: 1- سجاد محرابی (ایران الف)، 2- باردیکوف چنگیز(قزاقستان)

* 75 کیلوگرم: 1- آرتور خاچاطوریان (ارمنستان)، 2- رقیب بالارف (آذربایجان)

* 81 کیلوگرم: 1- احسان روزبهانی (ایران الف)، 2-حسن کارکردی (ایران ب)

* 91 کیلوگرم: 1- رضا مرادخانی (ایران الف)، 2- مهدی قربانی (ایران ب)

* 91+ کیلوگرم: 1- جاسم دلاوری (ایران الف)، 2- قاسم محمد (سوریه)

برگزارکنندگان رقابت‌ها برای نفرات اول جام هزار دلار، نفرات دوم 700 دلار و نفرات سوم مشترک 500 دلار در نظر گرفته‌اند.