به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تیم ملی بسکتبال ایران طی روزهای 3 تا 5 شهریورماه در تورنمنت بینالمللی اسپانیا شرکت کند. اعزام ملیپوشان ایرانی به والنسیا مربوط به بخشی از پروتکل همکاری دوجانبه ایران و اسپانیا است که بزودی به امضای روسای بسکتبال دو کشور میرسد.
محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پیش از این و در جریان بازیهای المپیک 2008 پکن و همچنین وقتی برای دریافت جایزه اسکار به ایتالیا رفته بودم با رئیس و دبیر فدراسیون اسپانیا مذاکرات کاملی در مورد گسترش همکاریها انجام دادیم. به هر حال اسپانیا عنوان نایب قهرمانی بازیهای المپیک پکن را در اختیار دارد و بعد از آمریکا حرف اول را در جهان میزند. همکاری با این کشور میتواند تاثیر مثبت زیادی در بسکتبال ایران داشته باشد.
وی افزود: در همین قرار است بزودی پروتکل همکاری بین این دو فدراسیون به صورت رسمی امضا شود تا بر اساس آن در زمینههای آموزش و حضور نمایندگان دو کشور در دورههای آموزشی کشور دیگر، تبادل مربی و برگزاری اردوهای مشترک و دیدارهای دوستانه همکاریهای گسترده و صمیمانهتری انجام شود.
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: مکاتبات زیادی با رئیس و دبیر فدراسیون بسکتبال اسپانیا انجام دادیم. ضمن اینکه چند روز پیش هم طی ملاقات با سفیر اسپانیا در ایران مذاکرات مفصلی با وی و در همین زمینه انجام دادیم تا هر چه زودتر بتوانیم باب همکاریهای رسمی را آغاز کنیم.
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