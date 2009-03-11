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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۲

به منظور گسترش روابط ؛

فدراسیون بسکتبال ایران و اسپانیا پروتکل همکاری امضا می‌کنند

فدراسیون بسکتبال ایران و اسپانیا پروتکل همکاری امضا می‌کنند

رئیس فدارسیون بسکتبال کشورمان از امضای پروتکل همکاری با نایب قهرمان بازی‌های المپیک 2008 پکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تیم ملی بسکتبال ایران طی روزهای 3 تا 5 شهریورماه در تورنمنت بین‌المللی اسپانیا شرکت کند. اعزام ملی‌پوشان ایرانی به والنسیا مربوط به بخشی از پروتکل همکاری دوجانبه ایران و اسپانیا است که بزودی به امضای روسای بسکتبال دو کشور می‌رسد.

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پیش از این و در جریان بازی‌های المپیک 2008 پکن و همچنین وقتی برای دریافت جایزه اسکار به ایتالیا رفته بودم با رئیس و دبیر فدراسیون اسپانیا مذاکرات کاملی در مورد گسترش همکاری‌ها انجام دادیم. به هر حال اسپانیا عنوان نایب قهرمانی بازی‌های المپیک پکن را در اختیار دارد و بعد از آمریکا حرف اول را در جهان می‌زند. همکاری با این کشور می‌تواند تاثیر مثبت زیادی در بسکتبال ایران داشته باشد.

وی افزود: در همین قرار است بزودی پروتکل همکاری بین این دو فدراسیون به صورت رسمی امضا شود تا بر اساس آن در زمینه‌های آموزش و حضور نمایندگان دو کشور در دوره‌های آموزشی کشور دیگر، تبادل مربی و برگزاری اردوهای مشترک و دیدارهای دوستانه همکاری‌های گسترده و صمیمانه‎تری انجام شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: مکاتبات زیادی با رئیس و دبیر فدراسیون بسکتبال اسپانیا انجام دادیم. ضمن اینکه چند روز پیش هم طی ملاقات با سفیر اسپانیا در ایران مذاکرات مفصلی با وی و در همین زمینه انجام دادیم تا هر چه زودتر بتوانیم باب همکاری‌های رسمی را آغاز کنیم. 

کد مطلب 847719

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