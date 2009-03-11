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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

منابع صهیونیستی مدعی شدند:

دیدار یک نماینده کنیست اسرائیل با یک مسئول سوری

منابع صهیونیستی مدعی شدند که یکی از نمایندگان وابسته به حزب لیکود در کنیست اسرائیل با یکی از مسئولان مهم سوری دیدار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، "ایوب قره " یکی از نمایندگان وابسته به حزب لیکود در پارلمان رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد : اخیرا تماس هایی با یکی از مسئولان مهم سوریه برقرار کرده است.

به گفته این نماینده صهیونیستی که از طایفه دروزی های اسرائیل می باشد، گفت : در این تماس ها طرف سوری خواستار انجام دیداری دوجانبه شد.

وی افزود : نتایج این تماس ها را به اطلاع "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود رساندم و وی ترجیح داد که این موضوع به صورت محرمانه باقی بماند اما در فرصت مناسب به این تماس ها اشاراتی شود.

اسرائیل و سوریه مذاکرات غیر مستقیم خود را سال 2008 با میانجیگری ترکیه آغاز کرد اما این مذاکرات بعد از حملات رژیم صهیونیستی به غزه قطع شد.

کد مطلب 847720

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