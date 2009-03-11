دیدار یک نماینده کنیست اسرائیل با یک مسئول سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، "ایوب قره " یکی از نمایندگان وابسته به حزب لیکود در پارلمان رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد : اخیرا تماس هایی با یکی از مسئولان مهم سوریه برقرار کرده است.

به گفته این نماینده صهیونیستی که از طایفه دروزی های اسرائیل می باشد، گفت : در این تماس ها طرف سوری خواستار انجام دیداری دوجانبه شد.

وی افزود : نتایج این تماس ها را به اطلاع "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود رساندم و وی ترجیح داد که این موضوع به صورت محرمانه باقی بماند اما در فرصت مناسب به این تماس ها اشاراتی شود.

اسرائیل و سوریه مذاکرات غیر مستقیم خود را سال 2008 با میانجیگری ترکیه آغاز کرد اما این مذاکرات بعد از حملات رژیم صهیونیستی به غزه قطع شد.