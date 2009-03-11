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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۷

قطارهای جدید تندرو به ناوگان ریلی کشور افزوده می شود

امروز طی مراسمی با حضور مدیران و مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت قطارهای مسافری رجا، تعدادی از واگنهای مسافری ساخته شده در شرکت واگن پارس تحویل رجا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت قطارهای مسافری رجا، تعداد 3 ست قطار تندروی (پردیس) با سرعت 160 کیلومتر در ساعت، 11 واگن مسافری پارسی و 5 واگن حمل خودرو از جمله واگنهای مسافری ساخته شده و آماده تحویل در این مرحله است.

بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، این قطارها بلافاصله بعد از تحویل گیری از شرکت واگن پارس، به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور افزوده می شود.

ساخت قطارهای ترن ست تندرو (پردیس) در راستای قرارداد منعقده با شرکت زیمنس آلمان و با انتقال دانش فنی ساخت این نوع قطارها به کارخانه واگن پارس صورت گرفته است.

کد مطلب 847724

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