چین تایپه اعلام آمادگی کرد / انصراف انگلیس از جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا طی روزهای 20 و 21 فروردین ماه 88 در خانه تکواندو برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات تیم های کویت ، قطر و جین تایپه اعلام آمادگی کردند. پیش از هم تیم های کره جنوبی، بحرین، تاجیکستان، افغانستان و عراق نیز اعلام آمادگی کرده بودند.

حضور چین تایپه به عنوان یکی از کشورهای مطرح در تکواندو جهان می تواند در افزایش سطح فنی این دوره از مسابقات موثر باشد.

اما تیم تکواندو انگلستان که پیش از این برای حضور در رقابتهای بین المللی جام فجر اعلام آمادگی کرده بود از حضور در این مسابقات به دلیل مشکلات مالی انصراف داد.

بیست و یکمین دوره رقابت های جام فجر که طی روزهای 22 و 23 فروردین ماه برگزار می شود که تاکنون کشورهای کره جنوبی، ارمنستان، عراق، اسپانیا، بحرین، پاکستان، اردن، افغانستان، آذربایجان، نیجریه، تانزانیا و ترکیه برای حضور در آن رسماً اعلام آمادگی کرده اند.