احداث 200 هکتار باغ در سطح شهرستان مهران

سهراب الیاسپوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری به منظور توسعه، اصلاح، احیا باغات شهرستان مهران، 200 هکتار باغ در سطح این شهرستان احداث شده است.

وی بیان داشت: 10 هزار اصله نهال از انواع مرکبات، انگور، زیتون، در سطح شهرستان مهران برای سومسن سال متوالی تآمین و توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 700 باغ در شهرستان مهران در حال احیا و اصلاح است، خاطرنشان کرد: امسال نیز امکان دارد بدلیل خشکسالی خساراتی به باغات شهرستان وارد شود.

الیاس پوریان یادآور شد: تمام تمهیدات برای مقابله با خشکسالی اندیشیده شده است.