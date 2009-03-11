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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

سهراب پور به مهر خبر داد:

کنفرانس "وقف در آموزش عالی" برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود

کنفرانس "وقف در آموزش عالی" برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از برگزاری اولین کنفرانس "وقف در آموزش عالی" با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد شریف در سال آتی خبر داد.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: بنیاد شریف دارای هیئت امنای افتخاری و هیئت مدیره است و وظیفه ساماندهی کمک های مردمی، وقف و هبه و ... و همچنین وظیفه سرمایه گذاری جهت حمایت از دانشگاه را دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز از اساسنامه بنیاد شریف الگو گرفت و چنین بنیادی برای این دانشکده راه اندازی کرد. اکنون اکثر دانشگاهها در پی راه اندازی بنیادی جهت جلب حمایت برای دانشگاه خود هستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا تلاشی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برای سوق دادن واقفان، خیرین و نیوکاران جهت وقف در حوزه دانشگاه وجود دارد یا خیر گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه تا کنون چندان توجه و همکاری نداشته اما دانشگاه صنعتی شریف برای برقراری ارتباط با سازمان اوقاف و امور خیریه اقداماتی انجام داده و در صدد برگزاری کنفرانس "وقف در آموزش عالی" با همکاری مشترک سازمان اوقاف و بنیاد شریف در بهار سال آتی است.

کد مطلب 847736

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