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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۰

در حاشیه اجلاس اکو/

امیر قطر دقایقی پیش مورد استقبال دکتر احمدی نژاد قرار گرفت

امیر قطر دقایقی پیش مورد استقبال دکتر احمدی نژاد قرار گرفت

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که برای شرکت در دهمین اجلاس سران اکو به کشورمان سفر کرده است، دقایقی پیش در مجموعه سعدآباد مورد استقبال دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد آل ثانی امیر قطر که برای شرکت در دهمین اجلاس سران اکو به کشورمان سفر کرده است دقایقی پیش در مجموعه سعدآباد مورد استقبال دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت.

در حال حاضر مقامات رسمی دو کشور در حال گفتگو و تبادل نظر با یکدیگر در خصوص مسائل منطقه و همچنین مسائل جهان از جمله بحران اقتصادی هستند.

امیر قطر یکی از مهمانان ویژه دهمین اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی اکو می باشد که صبح امروز برای شرکت در این اجلاس وارد تهران شده است.

این اجلاس تا ساعتی دیگر در مجموعه سعد آباد آغاز به کار خواهد کرد.

کد مطلب 847737

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