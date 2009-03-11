امیر قطر دقایقی پیش مورد استقبال دکتر احمدی نژاد قرار گرفت

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که برای شرکت در دهمین اجلاس سران اکو به کشورمان سفر کرده است، دقایقی پیش در مجموعه سعدآباد مورد استقبال دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت.