من به دو گل اول لیورپول مشکوکم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر صفر مقابل میزبان خود لیورپول تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت.

برپایه گزارش گل، خوانده راموس در نشست خبری پس از پایان مسابقه گفت: از اینکه از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا حذف شده ایم خیلی ناراحتم. البته من نسبت به دو گل اول لیورپول تردید دارم. ما پس از دریافت گل نخست، تلاش کردیم تا بازی را به تساوی بکشیم و همین موضوع باعث شد که در خط دفاعی ضربه پذیر شویم و لیورپولی ها ما را تنبیه کردند.

وی افزود: در این رقابت ها شما با بهترین های اروپا بازی می کنید و باید بگویم لیورپول در مجموع دو دیدار رفت و برگشت شایسته صعود به مرحله بعدی رقابت ها بود.

مربی پیشین تیم های سویا و تاتنهام در پایان گفت: همه ما ناراحتیم اما سخت تمرین می کنیم تا برای بازی بعدیمان در رقابت های لالیگا آماده شویم. ما برای قهرمانی در این رقابت ها با بارسلونا رقابت داریم.