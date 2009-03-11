تداوم و تشدید بحران مالی جهانی/ خطر بروز نا آرامی های سیاسی در غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل کلار" محقق و مدیر برنامه صلح و جهان امن در دانشگاه ماساچوست آمریکا و مولف کتاب جنگ منابع در گفتگو با روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" اظهار داشت: ما در حال حاضر بزرگترین بحران اقتصادی که دنیا در این نسل دیده است را تجربه می کنیم. یک پایان سریع برای این بحران پیش بینی نمی شود.

وی افزود: هرچقدر این بحران طولانی تر می شود به همان اندازه خطر ناپایداریهای سیاسی افزایش می یابد. عواقب سیاسی و اجتماعی چنین بحرانی دست کم گرفته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام دولتها در چنین شرایطی در معرض خطر ویژه قرار دارند، اظهار داشت : این یک مسئله جهانی است و در کشورهای مختلف به شکل های گوناگون نمود می کند. در برخی کشورهای غربی این مسئله به صورت اعتراضهای دست جمعی مانند آنچه در دسامبر گذشته در آتن رخ داد بروز کرده است.

این پروفسور آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد : من امروز در اروپا هیچ حرکت ایدئولوژیک و موثری را برای غلبه بر این بحران که با حمایت مردمی همراه باشد نمی بینم.

وی در ادامه با اشاره به بدتر شدن شرایط در آینده، اظهار داشت : اختلافات بر سر منابع محدود زمین تقویت خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از مناقشات و مسائلی که به عنوان اختلافات بومی و مذهبی مطرح می شود در اصل دلایل اقتصادی دارند.

مایکل کلار در پایان در پاسخ به این پرسش که چرا سرچشمه بحران اقتصادی یعنی آمریکا از اعتراضات دسته جمعی مصون مانده است اظهار داشت : حکومت اوباما تبلیغات برای مبارزه با بحران اقتصادی را به عنوان شانسی برای نوسازی به کار می برد و به این ترتیب یک سیگنال مثبتی را ارسال می کند تا انسانها را دور خود جمع کند.