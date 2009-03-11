سطح روابط ایران و عراق عالی است/حمایت بغداد از گفتگوی تهران- واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، " هوشیار زیباری " در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درباره رابطه ایران و عراق در چارچوب تحولات مثبت و سریعی که اخیرا بین دو طرف به وقوع پیوست، گفت : سطح روابط ایران وعراق پیشرفته و واضح است به گونه ای که بین مقامات دو کشور سفرهایی صورت گرفت تاجایی که این سفرها حالت طبیعی به خود گرفته و در این راستا بغداد اخیرا شاهد سلسله سفرهای مسئولین ایرانی بود.

وزیر خارجه عراق افزود : پیام این سفرها این است که سطح روابط ایران و عراق پیشرفته و عالی است. درمقابل مقامات عراقی مانند " جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق ، "عادل عبدالمهدی" معاون وی به تهران سفر کردند و همچنین سفرهای دیگری هم بین دو طرف انجام خواهد شد.

هوشیار زیباری تاکید کرد : به نظر من هدف از این سفرها وجود رغبت و تمایل حقیقی و متبادل برای تاکید بر طبیعی و عادی بودن روابط دو طرف است که تحت تاثیر امضای توافقنامه خروج بین بغداد و واشنگتن به رغم اعتراض ایران به این توافقنامه قرار نگرفت.

خبرنگار الشرق الاوسط درادامه که سعی در تحریک افکار عمومی علیه ایران داشت، مدعی شد : آیا نمی توان این سفرها را پوشاندن اهداف توسعه طلبانه ایران علیه عراق تفسیر کرد ؟ زیباری در پاسخ با رد این مسئله گفت : همه این سخنان نادرست است.

زیباری درباره مذاکرات ایران وعراق زیباری گفت که هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا هم اظهار داشت که کاخ سفید با انجام گفتگو با ایران موافق است و ما نیز در عراق این مسئله را تایید می کنیم چرا که معتقدیم این مسئله سودمند و مفید خواهد بود. اما اینکه نتیجه این گفتگو چه خواهد شد، پیش بینی و قضاوت درباره این مسئله بسیار زود است.

