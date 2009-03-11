9 هزار خانوار در شهرستان جیرفت تحت پوشش کمیته امداد هستند

یدالله گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در شهرستان جیرفت 9 هزار و 34 خانوار با جمعیتی بالغ بر 26 هزار و 524 نفر تحت پوشش مستقیم خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در این شهرستان شغل اصلی مردم کشاورزی می باشد تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های پیاپی در این شهرستان کشاورزان با مشکلات متعددی روبرو شده اند که در همین راستا در سال جاری تاکنون 24 هزار و 264 نفر از تسهیلات خشکسالی در این زمینه بهره مند شده اند.

گیلانی با اشاره به اجرای طرح کپر زدایی در مناطق جنوبی استان خاطر نشان کرد: در این شهرستان با اختصاص مبلغ قابل توجهی درقالب تسهیلات بانکی در زمینه طرح کپر زدایی هزار و 265 واحد مسکونی در حال ساخت می باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت مستمری نقدی نیز تاکنون بیش از 32 میلیارد و 808 میلیون و 326 ریال به مددجویان پرداخت شده است و 16 میلیون و 653 هزار و 120 ریال نیز به عنوان سبد کالا خریداری و دراختیار مددجویان قرار گرفته است.

وی افزود: در این شهرستان سه هزارو 806 دانش آموز و هفت هزارو 286 دانشجو تحت پوشش قرار دارند که به این افراد تسهیلاتی معادل 2 میلیارد و 14 میلیون و 287 هزار و 500 ریال پرداخت شده است.

