"دا" و "فرهنگ ادبیات فارسی" بهترینهای سال 87

ابوالحسن ذوالفقاری نویسنده و پژوهشگر عرصه ادبیات در گفتگو با خبرنگار مهر، بهترین آثار ادبی منتشر شده در سال 87 را به این شرح اعلام کرد:

پژوهش‌های ادبی: فکر می‌کنم بهترین کتاب در این حوزه "فرهنگ ادبیات فارسی" نوشته محمد شریفی بود که انتشارات نشر نو (معین) آن را به چاپ رسانده است.

ادبیات دفاع مقدس: یکی از بهترین کتاب‌های این حوزه "دا" بود که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرد.

ادبیات دینی: کتاب "قلندری در تاریخ" نوشته شفیعی کدکنی جزو بهترین کتاب‌های عرفانی و دینی است که در سال‌های اخیر منتشر شده است. فکر می‌کنم پژوهشگران عرصه‌های جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و ادبیات عامه نیز می‌توانند از این کتاب بهره کافی را ببرند.

ادبیات کودک و نوجوان: با توجه به حجم گسترده انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان، فکر می‌کنم یکی از بهترین آثاری که در این حوزه منتشر شد، کتاب "تاریخ ادبیات کودکان" نوشته محمد هادی محمدی و تعدادی دیگر از نویسندگان بود که چندین جلد از آن به صورت یک مجموعه‌ چاپ شد. کتاب مناسب دیگر این حوزه "دایره‌المعارف ادبیات کودکان" است که شورای کتاب کودک آن را منتشر کرده است.

ادبیات طنز: در این حوزه کتاب‌ "مقدمه‌ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران" نوشته علی اصغر حلبی و چند کتاب دیگر وی درباره تاریخ طنز ایران بود. تجدید چاپ برخی از کتاب‌های مرحوم عمران صلاحی هم برایم خواندنی بود.