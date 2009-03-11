خاتمی و میرحسین هر دو با هم در صحنه نخواهند ماند

عبدالله ناصری عضو بنیاد باران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با اعلام رسمی کاندیداتوری میر حسین موسوی، خاتمی نیز درصحنه انتخابات آتی باقی خواهد ماند یا خیر، اظهار داشت: پیش بینی بنده این است که خاتمی و موسوی در این خصوص خود به جمع بندی نهایی خواهند رسید.

وی افزود: آنچه که مسلم است این است که در راستای اجماع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم، خاتمی و میرحسین هر دو با هم در صحنه انتخابات آتی باقی نخواهند ماند.

ناصری همچنین گفت : در این مورد که خاتمی و میرحسین موسوی چه مسیری را برای رسیدن به تک کاندیدایی طی خواهند کرد، خودشان به نتیجه خواهند رسید.