تمدید مهلت ثبت نام حوزه علمیه خواهران تبریز

معصومه میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه ثبت نام سال تحصیلی آینده مدرسه علوم دینی صادقیه تبریز از 26 بهمن ماه آغاز شده است، گفت:‌ بنا بر تصمیم اتخاذ شده این ثبت نام تا 22 اسفندماه ماه ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: علاقمندان و متقاضیان برای تحصیل در این مرکز دینی می توانند تا 22اسفند جاری اقدام کنند.

معاون مدرسه علوم اسلامی صادقیه تبریز تصریح کرد: امسال برای دومین سال متوالی از میان فارغ التحصیلان سطح دو حوزوی برای تحصیل در سطح سه ثبت نام می شود.

میرزایی خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی آینده علاوه بر امکان تحصیل در سطح سه،‌در سطح دو نیز در دو ورودی حضوری و نیمه حضوری طلبه پذیرش خواهد شد.

به گفته میرزایی، مدرسه علوم اسلامی صادقیه تبریز همچنین به صورت نیمه حضوری دوره های علوم اسلامی را برگزار خواهد کرد.

معاون مدرسه علوم اسلامی صادقیه تبریز اظهار داشت: پس از پایان ثبت نام مقدماتی و طبق برنامه اعلام شده آزمون ورودی برگزار و برترین ها برای تحصیل در مدرسه علوم اسلامی صادقیه تبریز انتخاب خواهند شد.