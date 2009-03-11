تداوم بمباران غزه از شب گذشته تا کنون/ بازداشت 25 فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته در تداوم نقض آتش بس شمال نوار غزه را بمباران کردند.

جنگنده های صهیونیستی در این حمله خودرویی را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن سه فلسطینی شد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه این اقدام مدعی شد که گروهی از پرتاب کنندگان موشک به جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.

پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم نیز از حمله صبح امروز جنگنده های اف 16 رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوارغزه خبر دادند.

این حمله تلفات انسانی در بر نداشت اما به شماری منازل خسارت وارد آمد.

خبرگزاری سما نیز به نقل از منابع امنیتی فلسطین گزارش داد که رژیم صهیونیستی در راستای تشدید اختلافات داخلی فلسطین 20 تن از مبارزان گردان های الاقصی وابسته به جنبش فتح در نابلس واقع در کرانه باختری را آزاد کرد.

پایگاه اینترنتی ندا القدس وابسته به جنبش جهاد اسلامی نیز اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز در عملیاتی نظامی 25 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.