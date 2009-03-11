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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

پوتین:

اجرایی شدن خط لوله نابوکو بدون ایران ممکن نیست

اجرایی شدن خط لوله نابوکو بدون ایران ممکن نیست

نخست وزیر روسیه اعلام کرد: انتقال گاز از طریق خط لوله نابوکو به اروپا بدون ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای مجارستانی خود که پیرامون انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله "سوت استریم " بود، گفت: انتقال گاز از طریق خط لوله نابوکو به اروپا بدون ایران به صرفه نیست و عملیاتی کردن آن امکان پذیر نمی باشد.

وی افزود: میزان صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله "سوت استریم" می تواند از میزان پیش بینی شده 31 میلیارد متر مکعب در سال نیز فراتر رود. روسیه قرار است از طریق این خط لوله که هزینه احداث آن 10 میلیارد یورو است، به اروپا گاز صادر کند.

کد مطلب 847756

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