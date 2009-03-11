علم آموزی بدون تعهد فاجعه آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز اصغر عابدزاده ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان علمی کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی افزود: علم آموزی بدون تعهد منجر به نادانی محض می شود.

وی افزود: هر جامعه ای به علم و دانایی ارزشی قائل نشود، در آینده باید جبران خسارت جهالت را بپردازد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: معتقدم راه یافتگان به دانشگاه ها و برگزیدگان علمی عضو کانون و کتابخانه مسجدی جزو فعالان فرهنگی و نخبه متعهد در جامعه هستند.

عابدزاده با قابل تحسین خواندن فعالیت های دست اندرکاران کتابخانه ها و کانون های فرهنگی هنری مساجد در ایجاد زمینه رشد و ترقی فکری و فرهنگی جوانان خواستار احساس مسئولیت بیشتر قشر نوجوان و جوان در علم آموزی توام با تعهد و ایمان شد.

در ادامه این مراسم محمد هادی نیا مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از موفقیت های اعضای این نهاد در ابعاد مختلف، ‌نسبت به ایجاد کانون های فرهنگی هنری در مساجد مستعد استان اعلام آمادگی کرد.

در این مراسم که هم زمان با سال روز تاسیس ستادعالی کانون های مساجد برگزار می شد از 30 برگزیده علمی کانون های فرهنگی هنری آذربایجان شرقی تجلیل شد.