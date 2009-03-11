دایی المپین نبود اما برای ورزش زحمت کشید / تقدیر از بزرگان ادامه دارد

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مراسم جشن خداحافظی چهار اسطوره ورزش ایران به منظور ارزش نهادن به زحمات این ورزشکاران در سال های گذشته برگزار شد و اینگونه مراسم ها از این پس نیز ادامه خواهد داشت. قصد داریم هرچند وقت یک بار از چهار اسطوره ورزش کشور قدردانی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که حضور علی دایی در میان سه ورزشکار المپیکی دیگر چه توجیهی داشته، گفت: دایی، مربی حال حاضر فوتبال کشورمان، اگرچه هرگز یک المپین نبوده اما افتخارات بسیاری در سطح آسیا و جهان برای ایران کسب کرده که این امر جای تقدیر و قدردانی دارد. دایی برترین گلزن فوتبال جهان است و کمیته ملی المپیک شایسته دید که از این اسطوره ورزش کشور همپای دیگر اسطوره های ورزش تقدیر کند.

افشارزاده افزود: امیدوارم این اسطوره های ورزش بتوانند در سمت هایی که از این پس بر آن تکیه می زنند به ورزش کشور خدمت کنند. یاد و خاطره این ورزشکاران همواره باید زنده نگاه داشته شود. این عزیزان برای ورزش کشور زحمت کشیدند و جای تشکر و قدردانی وجود داشت که این کار با موفقیت انجام شد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در خصوص تعویق رقابت های بین المللی جام نامجو گفت: از آنجا که در نظر داشتیم این رقابت ها با حضور بزرگان وزنه برداری جهان برگزار شود اما حضور آنها در این زمان ممکن نبود به همین خاطر از فدراسیون بین المللی درخواست کردیم این مسابقات با تعویق برگزار شود. پیشنهاد ما به فدراسیون جهانی، برگزاری این رقابت ها در مردادماه است و این فدراسیون تا چند روز آینده پاسخ درخواست ما را خواهد داد.