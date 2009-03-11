طرح پاکسازی و نخاله برداری ورودی شهرهای لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری لرستان در حاشیه این طرح به خبرنگار مهر گفت: در آستانه ایام نوروز و بمنظور زیبا سازی شهرهایی که در مسیر مسافران نوروزی قرار دارد، طرح پاکسازی و نخاله برداری ورودی شهرهای لرستان در سطح چهار شهرستان لرستان اجرا می شود.

علی هنرمند افزود: ورودی کمالوند شهر خرم آباد از طرف بروجرد، بلوار ولایت به عنوان ورودی شهر الشتر، بلوار بهارستان به عنوان ورودی شهر پلدختر و ورودی شهر کوهدشت از جمله ورودی های شهرهای این استان است که در قالب این طرح پاکسازی خواهند شد.

وی همچنین از لای روبی رودخانه شهر خرم آباد خبر داد و یادآور شد: طرح پاکسازی و نخاله برداری ورودی شهرهای لرستان با همکاری اتحادیه صنف بهره برداران شن و ماسه و شرکت جهاد نصر اجرا می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مجری اجرای طرح پاکسازی و نخاله برداری ورودی شهرهای لرستان دفتر فنی استانداری لرستان خواهد بود، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای این طرح 25 دستگاه کمپرسی و 3 دستگاه لودر به کار گرفته خواهد شد.