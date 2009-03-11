به گزارش خبرنگار مهر، نام این جایزه از حامی هنری سازمان‌های خیریه گرفته شده و رابرت ردفورد این جایزه را 30 آوریل (10 اردیبهشت 88) در شب جوایز جامعه فیلم در هتل وستین سینت فراسیس سان فراسیسکو دریافت می‌کند.

ردفورد 72 ساله سال 1981 برای فیلم "مردم عادی" برنده اسکار بهترین کارگردانی شد و سال 1995 نیز برای فیلم "مسابقه پرسش و پاسخ" نامزد دریافت جایزه این بخش بود. او سال 1974 برای فیلم سینمایی "نیش" نامزد اسکار بهترین بازیگر شد.



"مسابقه پرسش و پاسخ"، "رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد"، "نجواگر اسب"، "افسانه بگرونس" و "شیرها برای بره‌ها" از دیگر فیلم‌های ردفورد در مقام کارگردان است.



پنجاه و دومین جشنواره فیلم سان فرانسیسکو 23 آوریل تا هفتم مه (سوم تا 17 اردیبهشت 88) برگزار می‌شود.