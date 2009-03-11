سناتور مسلمان رئیس بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، لاری شاو رئیس جدید شورای روابط اسلامی- آمریکایی گفت که وی به دنبال حمایت از آزادیهای مدنی مسلمانان است.

شاو یکی از اعضای قدیمی مجمع عمومی سنای کارولینای شمالی و عضو سابق مجلس شورای عمومی این ایالت بوده و همچنین به عنوان رئیس کمیته حمل و نقل و نایب رئیس کمیته اقتصادی کارولینای شمالی فعالیت می کند. شاو از مقامات بلند پایه مسلمانان در ایالات متحده محسوب می شود و پیش از آن تجربه تجاری در عرصه صنایع غذایی داشته است.

لاری شاو بیش از این سه سال عضو هیئت ملی شورای روابط اسلامی- آمریکایی بوده است.

وی سپتامبر سال 2003 نیز به عنوان نایب رئیس دفتر انجمن حزبی قانونی آفریقایی – آمریکایی ها در مجمع عمومی ایالتی منصوب شد.

نهاد اعواد مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی – آمریکایی گفت: در دوره مهمی از تاریخ قرار گرفته ایم، زمانی که نیازمند تغییر و نوسازی است. من اعتقاد دارم رئیس جدید نقش مهمی در توسعه گفتگو درباره موضوعات مهمی چون روابط بین ادیان، حقوق مدنی و سهم سیاسی مسلمانان خواهد داشت.

سناتور شاو نیز طی بیانیه ای اظهار داشت: شورای روابط اسلامی- آمریکایی برای حمایت از حقوق و آزادیهای مدنی به وجود آمده است که در قانون اساسی کشور نیز وجود دارد. ما تمام تلاشهایی که با هدف از بین بردن این حقوق شکل می گیرد را به چالش می گیریم و به فعالیت خود ادامه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مسلمانان آمریکایی نقش مثبت و موثری در جامعه ایفا می کنند.

وی افزود: ما در انجام رسالت خود در ترویج عدالت و درک دوجانبه از گروه هایی که با چالشهای مشابه رو به رو هستند نیز خواهیم آموخت. شورای روابط اسلامی - آمریکایی از تکثر دینی و فرهنگی به عنوان یکی از شاخصه های آمریکا حمایت کرده و هرگونه سواستفاده از اسلام را برای توجه خشونت و عدم تساهل تکذیب می کند.

شورای روابط اسلامی- آمریکایی بزرگترین سازمان اسلامی مدافع حقوق مدنی مسلمانان آمریکا است که 35 دفتر در سراسر آمریکا و کانادا دارد. این سازمان وظیفه دارد درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی مسلمانان حمایت کرده، مسلمانان آمریکایی را تقویت و ائتلافهایی برای ترویج عدالت و درک دوجانبه ایجاد کند.