هادی ساعی مرد سال رزمی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولین فدراسیونهای رزمی، کارشناسان، مربیان، داوران، قهرمانان و رزمی نویسان رسانه ها در این نظر سنجی که از سوی نشریه تخصصی رزم آور همه ساله انجام می شود، شرکت داشتند که در نهایت هادی ساعی که تنها مدال طلای کاروان ورزشی ایران در المپیک پکن را کسب کرده بود با 837 امتیاز جایگاه نخست را کسب کرد و عنوان بهترین رزمی کار سال را به خود اختصاص داد. وی در سالهای 83 و84 نیز به این مهم دست یافته بود.

در این نظرسنجی حسین اوجاقی سرگروه تیم ملی ووشو با 432 امتیاز دوم شد و حسین روحانی از تیم ملی کاراته با 311 امتیاز شوم شد. محمدرضا رودکی از جودو با 197 و سارا خوش جمال فکری از تکواندو با 140 امتیاز پنجم شد.

ضمن اینکه در بخش انتخاب بهترین مربی رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی تکواندو با 530 امتیاز عنوان بهترین مربی را کسب کرد. محمدرضا جعفری سرمربی تیم ملی ووشو با 327 امتیاز دوم شد و محمدرضا حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی جودو در مسابقات قهرمانی آسیا با 138 امیتاز در جای سوم ایستاد.