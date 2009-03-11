فارغ التحصیلان دانشگاهها مهارت کاری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید علی جهرمی شامگاه سه شنبهخ در جمع خبرنگاران در کرمان با اشاره به اینکه دانشجویان در زمان تحصیل مهارت لازم برای انجام کار را پیدا نمی کنند، گفت: گزینش دانشجو در دانشگاههای کشور بایستی اصلاح شود و رشته های تحصیلی بر اساس علاقه افراد پیش بینی شود.

وی از انعقاد تفاهمنامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه تاکنون دانشکده های کارآفرینی، مراکز و کلینیک های کسب و کار در دانشگاهها ایجاد شده است و همچنین واحد کارآفرینی در مراکز آموزش عالی ارائه می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی اعتبار پیش بینی شده برای کارورزی را یکصد میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: تاکنون 100 هزار دانشجو به آموزش های در حین کار وارد شده اند.

جهرمی افزود: تاکنون به 310 هزار نفر از فارغ التحصیلان کشور آموزش های کسب و کار و کارآفرینی ارائه شده است و در سال آینده نیز این آموزشها 250 هزار نفر را پوشش می دهد.

وی بیان کرد: افرادی که می خواهند وارد بازار کار شوند باید مهارت،دانش و انگیزه خود را ارتقا دهند.

جهرمی گفت: با توجه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، طرح مشاغل خانگی با 154 امضا برای ساماندهی و حمایت های گوناگون از این مشاغل به مجلس ارائه شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به ارائه طرح ساماندهی مشاغل خانگی به مجلس گفت: هفت میلیون شاغل خانگی در شهرها و روستاهای سراسر کشور فعالیت می کنند.

وی افزود: مشاغل خانگی فعالیت در زمینه تولید صنایع دستی و خدمات نوین فناوری را شامل می شود و این مشاغل نباید موجب آزار و اذیت همسایگان شود و یا آلودگی به وجود آورد.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: به شاغلان خانگی کد اقتصادی ارائه خواهد شد و حمایت مالی، معافیت بیمه ای و مالیاتی و ارائه تسهیلات بانکی از جمله برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت از مشاغل خانگی است.

جهرمی افزود: از هفته آینده شاغلان خانگی در شهرها و روستاها باید برای دریافت پروانه کسب به سایت مشاغل خانگی وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند زیرا خرید و فروش کالاهای این افراد تنها با کد اقتصادی میسر خواهد بود.

وی با اشاره به نوسانات قیمت نفت، اظهار داشت: سال 88 در بحث بودجه اشتغال سال سختی است و باید راهکارهای دیگری را برای اشتغال پیش بینی کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی عنوان کرد: با حمایت از بخش خصوصی، استفاده از سرمایه های ملی، بسترسازی برای حضور بیشتر تعاونیها، اجرای سیاستهای هماهنگ از سوی بخش اقتصادی دولت و مجلس و توجه بیشتر به اجرای اصل 44 می توانیم پاسخگوی یک میلیون و 200 هزار نفر جویای کار در کشور باشیم.

جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به 30 هزار تبعه افغانی در ایران کارت اشتغال با اعتبار شش ماهه داده شده است.