برگزاری هفته وحدت نشان از درک شرایط جهانی و منطقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه با صدور پیامی به مراسم گرامیداشت هفته وحدت در شهرستان آق قلا گلستان افزود: این فرصت شیرین فراهم شد تا در هفته ای که با تدبیر عالمانه و عارفانه، هفته وحدت نام گرفته است با تاکید موکد بر اشتراکات فراوان، همدلی، همکاری، همراهی و هماهنگی مسلمانان را جشن بگیرند.

وی افزود: اختلافات روایات در تاریخ دقیق سالروز تولد پیامبر اسلام (ص) با همه تلخیها، فرصتی بسیار شیرین برای همه پیروان دین مبین اسلام در سراسر گستره زمین است.

وی در این پیام تصریح کرد: اگر آیه شریفه "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا" را آیینه ای روشن و دستوری متین برای زندگی فردی و اجتماعی و دارای خیر و برکت برای دنیا و آخرت خود بدانیم که چنین است در می یابیم که خدای بزرگ پس از نهی از تفرقه بلافاصله امر به یادآوری نعمت های خویش در کلام روشن " واذکرو نعمت الله علیکم اعداء فالف بین قلوبکم" می نماید.

همچنین در این پیام امده است: برای ما مسلمانان هیچ نعمتی بالاتر از حرکت حول محور پیامبر رحمت و کتاب هدایت قرآن کریم نیست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: مسئولان و علما اعم از شیعه و سنی و برادران و خواهران اهل سنت ایران به خصوص در منطقه ترکمن صحرا علیرغم نغمه های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام، یکدل و یکصدا با مردم ایران اسلامی در راه اعتلای پرچم اسلام و دین خاتم پیامبران در صحنه بودند.



وی با تشکر از همه دست اندرکاران و بانیان مراسم هفته وحدت در آق قلا تصریح کرد: امیدوارم خدای متعال توفیق خدمت هرچه بیشتر به مردم را نصیب همه مسئولان جمهوری اسلامی کند.

هرساله با آغاز هفته وحدت مراسم متعدی در مناطق مختلف گلستان از جمله ترکمن صحرا برگزار می شود.