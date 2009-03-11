برگزیدگان جشنواره کاریکاتور و پوستر معلولین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم داریوش مختاری دبیر جشنواره که تحت تأثیر نیز قرار گرفته بود گفت: 30 سال است کار هنری می‌کنم و ارتباط برقرار کردن با مردم از معضلاتی بود که همیشه با آن مواجه بودم، اما حالا خوشحالم که این اتفاق افتاد.

وی با اشاره به آمار جشنواره افزود: جشنواره در دو موضوع "معلول و معلولیت" و "مناسب‌سازی" برگزار شد. هنرمندان در جامعه به دلیل نبود شناخت کافی کمتر به مقوله مناسب‌سازی توجه می‌کنند. هدف ما این بود با این جشنواره هنرمندان را نسبت به این موضوع آگاه کنیم تا از این طریق اطلاعات لازم به مردم نیز منتقل شود تا در آینده شهر سالمتری داشته باشیم.

اسماعیل رمضانی رئیس بنیاد آفرینش‌های فرهنگی هنری سازمان بهزیستی گفت: برپایی این جشنواره از نظر سازمان بهزیستی و بنیاد کاری ویژه و قابل توجه بود، زیرا حتی در سازمان بهزیستی نیز از اینگونه فعالیت‌ها انجام نشده بود. این جشنواره هم توانمندی‌های معلولین را نشان می‌دهد و هم دوستان توانمند معلول جامعه دست‌اندرکار برگزاری آن هستند.

وی با اشاره به تازه تأسیس بودن بنیاد آفرینش‌های فرهنگی هنری سازمان بهزیستی و تشریح برخی از فعالیت‌های آن تأکید کرد: مهمترین هدف ما از جشنواره و اینگونه فعالیت‌ها تغییر انگاره معلولیت در ایران است. طبق تحقیقی که سال گذشته انجام دادیم 73 درصد مردم جامعه معلولیت را با تصویری ناخوشایند توصیف می‌کنند. تمام مشکلات معلولان از این انگاره نشأت می‌گیرد و تا این انگاره شکسته‌ نشود مشکلات معلولان برطرف نخواهد شد.

در این بخش از مراسم هیئت داوران بخش‌های پوستر و کاریکاتور جشنواره برگزیدگان بخش‌های مختلف خود را معرفی کردند. در بخش پوستر با موضوع معلول و معلولیت، جوایز ویژه به لادن رضایی و علی صادقی اهدا شد. در این بخش رضا جمشیدی، حمیدرضا مصیبی و علی محرمی‌نیا رتبه‌های سوم تا اول را از آن خود کردند.

در بخش پوستر با موضوع مناسب سازی نیز مرضیه باقرزاده، شرمین استوار و سیاوش نوری رتبه‌های سوم تا اول را کسب کردند. در بخش کاریکاتور با موضوع معلول و معلولیت هئیت داوران رتبه‌های سوم تا اول را به علیرضا پاکدل قوچ‌خانه، مسعود ضیایی و محمدامین آقایی اهدا کرد و سهیل محمدی جایزه ویژه این بخش را دریافت کرد.

در بخش کاریکاتور با موضوع مناسب سازی نخستین جشنواره هنری پوستر و کاریکاتور معلولین هم عباس ناصری،‌ علی شعبانی و محمود آزادنیا رتبه‌های سوم تا اول را دریافت کردند.

ناهمانگ بودن مجری برنامه، وضعیت نامناسب پخش موسیقی و طولانی شدن مراسم از جمله حواشی مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنری پوستر و کاریکاتور معلولین بود.