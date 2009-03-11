افزایش اختلافات اروپا و آمریکا برای مقابله با بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت: اختلافات بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر چگونگی مقابله با رکود اقتصادی جهان روز گذشته افزایش یافت، چرا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا این مسئله را روشن کردند که تمایل کمی برای انباشتن بدهی بیشتر برای مقابله با اوضاع نامطلوب درآمدها و از دست رفتن شغلها دارند.

نویسندگان این مطلب خاطر نشان کرده اند: وزرای اقتصادی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تاکید کردند که این اتحادیه در حال انجام اقدامات کافی برای حمایت از تقاضای جهانی است و هم اکنون به پذیرش برنامه محرک مالی دیگری که واشنگتن خواستار آن است، نیازی ندارد.

به عقیده نویسندگان، اختلافات آمریکا و اروپا بر نشست ماه آتی گروه 20 ( 20 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان) در لندن سایه می افکند؛ نشستی که " باراک اوباما" در اولین سفر خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به اروپا در آن شرکت خواهد کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: شرایط حساس در اقتصاد آمریکا با اطلاعات رسمی روز گذشته تضعیف شد، چرا که این اطلاعات از کاهش خروجی صنعت فرانسه در حالی حکایت داشت که بدترین رقم را از سال 1991 نشان می داد.

" بن برنانک" رئیس ذخائر فدرال آمریکا روز گذشته نسبت به هر گونه انتظار زیاد از نشست 20 در 2 آوریل( 13 فرودین ماه) هشدار داد و گفت:" به نظر من نباید از دیداری اینچنینی انتظار زیادی را در زمینه پیشنهادهای مفصل در بخشهای مختلف و متعدد داشت."

