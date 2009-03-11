محمدرضا داورزنی ضمن تاکید بر تصمیم احساساتی و غیر اخلاقی تصمیم مسئولان و مربیان سایپا در اعلام کناره‌گیری از فعالیت‌ در رشته ورزشی والیبال به خبرنگار مهر گفت: کمیته انضباطی محل رسیدگی به مناقشات است. اگر مسئولان هر تیمی نسبت به هر موضوعی معترض هستند باید به این کمیته یا مراجع بالاتر مراجعه کنند نه اینکه به نشانه اعتراض میدان را خالی بگذارند.

وی با بیان اینکه حرکت انجام شده از سوی باشگاه سایپا و موارد مشابه باعث تشویش افکار عمومی می‌شود، اظهار داشت: تیم سایپا می‌توانست پس از شرکت در دیدار پایانی لیگ برتر کار زیبای خود را با حضور در مراسم اهدا کاپ و مدال تکمیل کند. اما مربیان و بازیکنان این تیم با حرکتی که انجام دادند در واقع به والیبال توهین کردند.

داورزنی افزود: حتی اگر این فرض را در نظر بگیریم که ادعای سایپا در مورد اجحاف حق این تیم درست و قابل قبول است بازهم آنها اجازه نداشتند چنین کاری را انجام دهند. رفتار اعضای سایپا نوعی حرمت شکنی بود.

رئیس فدارسیون والیبال با تایید صحت برگزاری مسابقات لیگ برتر و نتایج به دست آمده تصریح کرد: فدراسیون والیبال جانب‌دار هیچ تیمی نیست. تمام مسابقات طبق برنامه اولیه انجام شد. مگر اینکه با توجه به شرایط مجبور به جابه‌جایی دیدارها شدیم.همچنین هرگونه تصمیمی در جریان مسابقات بر اساس قوانین آئین‌نامه انجام شد. البته این قوانین وحی منزل نیست اما هرچه هست با توافق همه تیم‌ها تصویب شده است پس باید همه مجبور به تبعیت از آن باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور مربیان و مدیران تحصیل کرده در تیم سایپا انتظار بیشتری از این تیم داشتیم. اصلا غیبت در مراسم اهداکاپ و مدال و کناره‌گیری از لیگ برتر از سوی تیمی که مدعی قهرمانی و عملکرد حرفه‌ای است بعید به نظر می‌رسد. هفته آینده کمیته انضباطی این پرونده را بررسی و برای آن حکم صادر می‌کند تا این موضوع برای دیگر تیم‌ها باب نشود.

* فدراسیون والیبال تا چه حد برای جلوگیری از انحلال تیم سایپا تلاش می‌کند؟

داورزنی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: به هر حال سایپا یکی از تیم‌های مطرح و شایسته در والیبال ایران است. این تیم متعلق به ورزش کشور است و می‌تواند سال‌های سال در این عرصه فعالیت داشته باشد. به شرطی که برخوردهای احساسی و غیرمنطقی از اطراف این تیم کنار گذاشته شود. ضمن اینکه کمیته انضباطی در مورد تعلیق فعالیت‌های هر باشگاهی در زمینه والیبال هم حق دخالت و موضع‌گیری دارد.

* در صورتی که حضور نماینده دوم ایران در دوره آتی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا قطعی شود، چه تیمی به عنوان نماینده دوم کشورمان معرفی می‌شود؟

رئیس فدارسیون والیبال این سوال خبرنگار مهر را اینچنین پاسخ داد: همه چیز بعد از برگزاری نشست کمیته انضباطی و رای صادره مشخص می‌شود.