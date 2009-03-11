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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

نامگذاری 29 بهمن به نام روز ملی تبریز

نامگذاری 29 بهمن به نام روز ملی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز از نامگذاری روز 29 بهمن به عنوان "روز ملی تبریز" در تقویم رسمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جواد شریف نژاد صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مراحل قانونی این اقدام در شرف اتمام است، افزود: با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور این امر تحقق خواهد یافت.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نگاه صرف کالبدی به شهر اقناع کننده نیست، تاکید کرد: باید نگاه سنتی مدیران نسبت به شهر و مسایل شهری تغییر کند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز در ادامه با اشاره به مصوبه وزارت کشور در زمینه گنجاندن پیوست فرهنگی اجتماعی در طرحهای عمرانی افزود: از سال آینده باید پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای پروژه‌های عمرانی تعریف شده و دیدگاه مردم در رابطه با اقدامات عمرانی لحاظ شود.

وی اظهارداشت: با ابلاغ رسمی این دستورالعمل در صورت فقدان پیوست فرهنگی و اجتماعی پروژه های عمرانی اجازه شروع عملیات به چنین پروژه هایی داده نخواهد شد.

شریف نژاد با اعلام اینکه با تشکیل معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز نظارت بر عملکرد برخی از مسئولیتها از نظر فرهنگی به این معاونت محول شده است، گفت: خبرگزاری شهریار نیوز، رادیو شهر، ساماندهی روابط عمومی شهرداری و همچنین نظارت بر باشگاه شهرداری تبریز از حوزه های مختلفی به شمار می رود که نظارت بر عملکرد آنها بر عهده این معاونت گذاشته شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز همچنین در رابطه با حمایت از تیم شهرداری تبریز برای حضور در لیگ برتر فوتبال کشور گفت: حضور حداقل یک تیم در لیگ برتر از تبریز یک خواست و نیاز اجتماعی است و تلاش خواهیم کرد تا با تقویت تیم شهرداری مسیر حضور این تیم در لیگ برترفوتبال کشور هموار شود.

کد مطلب 847783

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