"وزن خشک" به شبکه یک رسید

به گزارش خبرنگار مهر، موسیقی این فیلم را سعید محمدی مطلق ساخته و تدوین آن را روزبه کافی زیر نظر کارگردان به پایان رسانده تا فیلم برای پخش از شبکه یک آماده شود.

فیلمنامه "وزن خشک" را تسلیمی نوشته و هرمز هدایت، آزیتا حاجیان، کیکاوس یاکیده، فریبا خادمی و بهاره کاتوزی در آن بازی کرده‌اند. داستان "وزن خشک" درباره بهرام اسکندری استاد دانشگاه است که متوجه می‌شود دخترش بهاره دچار بیماری حاد کلیوی شده و این همان بیماری است که چند سال قبل باعث مرگ مادرش شد...

"وزن خشک" اولین تجربه تلویزیونی تسلیمی، تهیه‌کننده و پخش‌کننده سینما، است. عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: مسعود سلامی، مدیر تولید: جمهور شکیبا، طراح گریم: نوید فرح‌مرزی، برنامه‌ریز: روزبه کافی، صدابردار: روح‌الله جعفربگلو، مدیر صحنه: امیر احدزاده و منشی صحنه: امیررضا مکین.