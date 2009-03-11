عملکرد نیمه دوم پرسپولیس قابل قبول نبود/ کریمی ستون پرسپولیس است

به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا که پس از پیروزی 3 بر یک تیمش برابر نماینده امارات در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از شکست برابر مقاومت پسری به نام آریا که به تازگی تومور مغزی خود را عمل کرده بود به محل تمرینات ما آمد. من همان روز برای این پسر آرزوی موفقیت کردم و به پدرش گفتم امیدوارم به زودی سلامتی خود را بازید. از آن روز تا امروز برای اینکه این پسر زودتر سلامتی خود را بدست بیاورد تصمیم گرفتیم پرسپولیس در هر بازی به پیروزی دست یابد.

وی ادامه داد: برای ما مهم بود که پرسپولیس به خاطر آریا و دیگر هوادارانش به پیروزی برسد و این پیروزی را به آنها تقدیم می کنیم.

وی ادامه داد: تیم ما حداقل کاری که می توانست انجام دهد بازی بود که در 45 دقیقه اول به نمایش گذاشت و در مسابقاتی چون در لیگ قهرمانان آسیا بسیار دشوار است که یک تیم بتواند مانند 45 دقیقه اول بازی کند.

وینگادا در ادامه خاطر نشان کرد: تیم شارجه پس از دریافت سه گل در نیمه اول با انگیزه برای جبران این شکست در نیمه دوم به میدان آمد و آنها برای این هدف تلاش خود را دو برابر کردند و جنگیدند و به همین خاطر نمایشی به مراتب از ما داشتند.

وینگادا با تاکید بر اینکه انتظارش از بازیکنان پرسپولیس همان چیزی است که در نیمه اول از خود به نمایش گذاشتند گفت: در نیمه دوم افت کردیم و با تکروی و بازی خودخواهانه کیفیت کار را پایین آوردند. در مقابل تیم شارجه هماهنگ تر بود و توانست کار را برای ما سخت تر کند.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اهمیت این موضوع که این تیم توانسته لیگ قهرمانان رابا پیروزی آغاز کند تاکید کرد به هیچ عنوان از عملکمرد تیمش در نیمه دوم راضی نیست.

وینگادا در ادامه خاطرنشان کرد: از بازیکنانم برای تلاششان در نیمه اول تشکر می کنم و امیدوارم در همه بازیها عملکرد اینچنین داشته باشند.

وینگادا با ابراز تشکر از هواداران پرسپولیس افزود: امروز هواداران همانطوری بودن که انتظار داشتیم و با حضور خود تیم را در دستیابی به این پیروزی کمک کردند.

وی با تاکید بر اینکه پرسپولیس گام اول را در لیگ قهرمانان با قدرت برداشته است ابراز امیدواری کرد این روند ادامه باید.

خبرنگاری در خصوص دلایل تعویض علی کریمی در شروع نیمه دوم سوال کرد که وی گفت: دلیل تعویض کریمی خستگی این بازیکن بود. در بین دو نیمه از من درخواست کرد با توجه به شرایطی که دارد او را از زمین خارح کنم.

افت تیم پرسپولیس در نیمه دوم و آیا اینکه این افت متاثر از تعویض کریمی بود سوال بعدی خبرنگاران بود که سرمربی سرخپوشان در پاسخ به آن گفت: تیم ما بعد از گل سوم به ناگاه افت کرد. در آن زمان کریمی هم در زمین حاضر بود. این نشان می دهد که تیم با حضور کریمی هم دچار افت شده است. از عملکرد او در نیمه اول راضی هستم و نقشی تعیین کننده در پیروزی امروز داشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه افزود: از امروز نمی توان در مورد دیدارهای آینده صحبت کرد. کیفیت بازی ما بستگی به حضور کریمی دارد که نبودش تاثیر منفی در بازی پرسپولیس دارد. با این وجود باید به گونه ای بازی کنیم که غیبت کریمی و دیگر بازیکنان در روند کارمان تاثیر نداشته باشد. ما نباید به یک بازیکن خاص متکی باشیم.

وی در خصوص دلایل افت ابراهیم توره در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه او با میل شخصی برای پرسپولیس بازی نمی کند گفت: همه بازیکنان ما حرفه ای هستند و این که گفته می شود با میل خود برای پرسپولیس بازی نمی کنند به هیچ عنوان درست نیست. هیچ یک از بازیکنان پرسپولیس برای خود بازی نمی کنند.

وینگادا با تاکید بر اینکه از این به بعد به سوالات شخصی در مورد بازیکنان پاسخ نمی دهد و در مورد تیم صحبت می کند گفت: در نیمه اول بازی امروز از زوج نوروزی و نیکبخت در خط حمله استفاده کردم که بسیار خوب و جنگنده ظاهر شدند. در نیمه دوم توره را به میدان فرستادم. بازیکنان باید بدانند از فرصتی که در اختیارشان قرار می دهم باید نهایت استفاده را ببرند. اگر قرار باشد پیغامی برای توره بفرستم مقابل شما نمی گویم و خصوصی به او می گویم.

خروج نام بازیکنانی چون بادامکی، آتسو و منصوری سوال بعدی خبرنگاران از وینگادا بود که وی در پاسخ گفت: در تیم ما 28 بازیکن حضور دارند که از جمع آنها باید 18 بازیکن را به اردو ببرم که این کار ما را سخت و دشوار می کنم و اگر این بازیکنان را در ترکیب خود داشتیم شما از دلایل غیبت سه بازیکن دیگری که از فهرست کنار گذاشته بودیم سوال می کردید.

وی در پاسخ به این سوال که ممنوع المصاحبه کردن بازیکنان پرسپولیس در بازی امروز تاثیرگذار بوده است گفت: باید فکر کرد و قانون کوتاه مدت وضع کرد. این اتفاق هم برای تمرکز بیشتر بازیکنان بود.

خبرنگاری از وینگادا پرسید: آیا فکر ممنوع المصاحبه کردند بازیکنان ایده اصلی افشین پیروانی بوده است؟ سرمربی سرخپوشان که از این سوال ناراحت شده بود گفت: این سوال شما به هیچ عنوان درست نیست. من حرف اعضای کادر فنی را گوش می دهم و در نهایت تصمیم اصلی را خودم می گیرم.