قرآن خواندم تا مسلمان بودنم را اثبات کنم! / کپی رایت نیست ، برنامه هایم را بعدا می گویم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، این نشست مطبوعاتی که روز سه شنبه با حضور تعداد اندکی از خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی برگزار شد با 45 دقیقه تاخیر آغاز گردید. در ابتدای این نشست اکبر اعلمی پنج آیه از سوره بقره را با صوت تلاوت کرد و پس از پایان آن به خبرنگاران گفت: قرآن را خواندم تا مسلمان بودن خود را اثبات کنم!

اعلمی بیانیه اعلام کاندیداتوری خود را از روی نوشته ای قرائت کرد و سپس خواستار اتمام مصاحبه شد . ولی در برابر اصرار خبرنگاران به صورت مشروط به بخشی از سوالات آنها پاسخ داد. وی از خبرنگاران خواست تنها آن بخش هایی از گفتگویش را منتشر کنند که مجاز می داند.

وقتی خبرنگار مهر در باره برنامه های این کاندیدای ریاست جمهوری پرسید،اعلمی اظهار داشت: با توجه به عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران به محض اعلام برنامه ها سایرین از آن اقتباس می کنند و لذا از ارائه آن در زمان حاضر معذورم!

اعلمی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگی تایید صلاحیت های کاندیداها و پیش از اظهار نظر درباره تایید و یا رد صلاحیت خود،گفت: باید به صورتی پاسخ دهم که نه سیخ بسوزد، نه کباب.

وی در ادامه افزود: همین سوال را یکی از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان از من پرسید که در جواب او گفتم شورای نگهبان با توجه به شناختی که نسبت به ترکیب مجلس هشتم داشت و می دانست احتمالاً کاندیداهای راه یافته به دور هشتم مجلس در آینده متهم به مسایل اخلاقی و یا مالی خواهند شد، شان و جایگاه ما را به همنشینی در کنار این افراد ندانست و مرا در آب نمک خواباند تا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوم!

اعلمی همچنین در زمینه تصمیمش برای کنار کشیدن به نفع کاندیدا و یا کاندیداهایی تاکید کرد: پیشنهادهایی در حد معاونت اول و یا تصدی وزارت کشور توسط برخی از نامزدهای مطرح داشته ام ولی از آنجا که هیچ از این کاندیداها را فاقد شرایط و صلاحیت های لازم برای ایجاد تغییرات در امور کشور نمی بینم ، مطلقاً به نفع هیچ یک از کاندیداها از هر جناحی که باشند کنار نخواهم کشید.

این فعال سیاسی تاکید کرد: فعالیت انتخاباتی را تا زمانی که خدایگان زمین رد صلاحیتم نکرده باشند با قوت ادامه می دهم!

اعلمی همچنین از آنچه نامهربانی رسانه های منسوب به اصلاح طلبان در حق خود خواند انتقاد کرد و گفت: لطفاً خبر را طوری تنظیم کنید که نامهربانی رسانه های اصلاح طلب بیش از این نباشد، ضمن اینکه همین جا از رسانه های اصولگرا و ابراز لطف آن ها سپاسگزارم.

وی گفت: فقط از صداوسیما می خواهم دو جلسه برای اظهار نظرات و برنامه هایم در اختیارم قرار دهد.

اعلمی همچنین از راه اندازی پایگاه های اینترنتی " ریزبین" و " فردای ما" توسط ستاد انتخاباتی اش در آینده نزدیک خبر داد و گفت:علاوه بر این پایگاه ها، سایت شخصی ام دیدگاه های رسمی اینجانب را منتشر می کند.