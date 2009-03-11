مسابقات بدون تساوی آغاز شد / نگاهی کلی به رقابتهای روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، در تمام هفت بازی برگزار شده روز گذشته هیچ بازی به تساوی کشیده نشده و در تمام مسابقات یک تیم پیروز از زمین خارج شد. در دیدارهای برگزار شده روز گذشته پرسپولیس، بیجینگ گوان چین و گامبا اوزاکا ژاپن تنها میزبانانی بودند که پیروز از زمین بازی خارج شدند.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الاهلی امارات یک - پاختاکور ازبکستان 2

گل‌ها: حسنی عبدربه (89) برای الاهلی و اودیل احمدوف (22 - پنالتی) و کمال الدین تاجیف (67) برای پاختاکور

جدول رده بندی:

1- پاختاکور 3 امتیاز، 2- الهلال عربستان بدون امتیاز، 3- صبای ایران بدون امتیاز، 4- الاهلی امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B:

* پرسپولیس 3 - الشارجه یک

گل‌ها:علی کریمی (28)، علیرضا واحدی نیکبخت (31) و هادی نوروزی (34) برای پرسپولیس و سالم سیف (53) برای الشارجه

* الغرافه قطر یک - الشباب عربستان 3

گل‌ها: کلمرسون (39) برای الغرافه و مارچلو رامیرو کاماچو (5)، عبدالعزیر السران (23)، ناصر الشمرانی (44) برای الشباب

جدول رده بندی:

1- پرسپولیس ایران 3 امتیاز، 2- الشباب عربستان 3 امتیاز، 3- الغرافه قطر بدون امتیاز، 4- الشارجه امارات بدون امارات

گروه E :

* اولسان هیوندای کره جنوبی یک - ناگویا گرامپوس ایت ژاپن 3

گل‌ها: چو جین سو (25) برای اولسان هیوندای و مایو یوشیدا (53)، دیوید خوزه سیلوا (77) و مگنوم تاوارز (87) برای ناگویا گرامپوس ایت

* بیجینگ گوان چین 2 - نیوکاستل جتز استرالیا صفر

گل‌ها: یو کای هائو (6) و دو ون هوی (90)

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ایت ژاپن 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3 گل زده، 2- بیجینگ گوان چین 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2 گل زده، 3- اولسان هیوندای کره جنوبی بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، یک گل زده، 4- نیوکاستل جتز استرالیا بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، بدون گل زده

گروه F :

* گامبا اوزاکا ژاپن 3 - شاندونگ لیوننگ چین صفر

گل‌ها: لئونارداسیلوا (20)، یاشیتو اندو (پنالتی - 71)، هایتو ساساکی (79)

* سری وی جایا اندونزی 2 - سئول کره جنوبی 4

گل‌ها: پارفایت ان گون ادجام (71 و 75) برای سری وی جایا و جونگ جو گوک (32)، کیم چی وو (58 و 69) و سیونگ یئونگ کی (79) برای سئول

جدول رده بندی:

1- گامبااوزاکا ژاپن 3 امتیاز- تفاضل گل 3+، 2- سئول کره جنوبی 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3- سری وی جایا اندونزی بدون امتیاز - تفاضل گل 2-، 4- شاندونگ لیوننگ چین بدون امتیاز - تفاضل گل 3-