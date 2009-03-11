انتقاد سازمانهای حقوق بشری از ادامه روند محاکمه زندانیان گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی این اتحادیه، "آنتونی رومرو" مدیر اجرایی ACLU با اشاره به دستور باراک اوباما مبنی بر توقف محاکمه زندانیان گوانتامو گفت: قضات ظاهراً نمی دانند که معنی کلمه "توقف" چیست و آشکارا نسبت به اجرای دستور پایان کار کمیسیون های نظامی بی اعتنایی می کنند.

اوباما در ژانویه سال جاری که همزمان با راهیابی وی به کاخ سفید بود دستور توقف فعالیت کمیسیون نظامی رسیدگی کننده به محاکمه زندانیان گوانتامو را صادر کرد.

این در حالی است که در سندی که روز گذشته صادر شد 5 نفر از متهمان زندان گوانتانامو به مشارکت در واقعه یازده سپتامبر متهم شدند.

این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار پیروی مقام های قضایی آمریکا از دستور رئیس جمهوری و توقف ادامه محاکمه زندانیان گوانتانامو شد.