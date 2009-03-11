دیدار نوروزی با پیشکسوتان ادبیات کودک برگزار می شود

شهرام اقبال‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جهانی کودک در ایران 14 فروردین ماه است و از آنجا که با تعطیلات نوروزی مصادف شده است مراسم آن در 20 فروردین‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: در روز 20 فروردین‌ماه دیدار نوروزی با پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان را همراه با مراسم روز جهانی کودک در انجمن برگزار خواهیم کرد.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: این مراسم با خواندن پیامی توسط یکی از پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: این مراسم بیشتر به دیدار و گفتگو اختصاص دارد و تمامی نویسندگان و پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان به آن دعوت خواهند شد.