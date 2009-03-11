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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

همزمان با روز جهانی کودک؛

دیدار نوروزی با پیشکسوتان ادبیات کودک برگزار می شود

دیدار نوروزی با پیشکسوتان ادبیات کودک برگزار می شود

همزمان با روز جهانی کودک برنامه دیدار نوروزی با پیشکسوتان این عرصه در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

شهرام اقبال‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جهانی کودک در ایران 14 فروردین ماه است و از آنجا که با تعطیلات نوروزی مصادف شده است مراسم آن در 20 فروردین‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: در روز 20 فروردین‌ماه دیدار نوروزی با پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان را همراه با مراسم روز جهانی کودک در انجمن برگزار خواهیم کرد.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: این مراسم با خواندن پیامی توسط یکی از پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: این مراسم بیشتر به دیدار و گفتگو اختصاص دارد و تمامی نویسندگان و پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان به آن دعوت خواهند شد.

کد مطلب 847797

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