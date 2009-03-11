افزایش نارضایتی مردم انگلیس از سیاستهای اقتصادی براون

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی مرکز poll of polls که برای روزنامه ایندیپندنت انجام گرفته، نشان داد که میزان محبوبیت حزب کارگر به رهبری " گوردون براون" نخست وزیر انگلیس برای اولین بار ازماه سپتامبرگذشته به زیر 30 درصد رسیده است.

بر اساس میانگین همه نظرسنجیهای این مرکز در ماه فوریه ، میزان محبوبیت حزب محافظه کار به رهبری " دیوید کمرون" 43 درصد ( بدون تغییر از ماه ژانویه) ، حزب کارگر 29 درصد ( دو درصد کاهش) ، لیبرال دموکرات 17 درصد ( یک درصد افزایش) و دیگر احزاب 11 درصد ( یک درصد افزایش) برآورد شد.

روز گذشته، براون مسئولیت همه چیز را که در دوران وزارت وی به عنوان وزیر خزانه داری و نخست وزیری اتفاق افتاده بر عهده گرفت، اما از عذرخواهی به دلیل بحران اقتصادی انگلیس خودداری کرد.

حزب کارگر در ماههای گذشته وضعیت بسیار نامساعدی را داشت و در این راه برای عبور از بحران حتی طرح کنار رفتن گوردون براون از نخست وزیری انگلیس نیز مطرح شد، اما پس از تلاش گوردون براون برای اصلاح وضعیت اقتصادی این کشور وضعیت آن بهبود یافت که البته با توجه به ناکامی براون در حل بحران اقتصادی انگلیس باز هم نظر مردم این کشور تغییر یافته است.

