کاهش مسیرهای تور بین المللی تهران در محدوده داخل شهری بررسی می شود

اصغرخالقی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص برگزاری دومین تور بین المللی ریاست جمهوری در تهران گفت: دومین دوره این تور از 20 اردیبهشت ماه سال 88 در شهر تهران و حومه پایتخت برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما برای برگزاری این تور نیاز به برقراری تعاملات بیشتر با استانداری و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هستیم به همین منظور سه شنبه هفته آینده نشستی را با حضور مسئولین فدراسیون و مرتضی تمدن استاندار تهران برگزار می کنیم.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما در این نشست خواستار همکاری بیشتر نهادها به خصوص استانداری برای برگزاری هرچه بهتر این تور هستیم و حتی برای کاهش مشکلات سال گذشته تلاش کرده ایم تا مسیرهای تور را از داخل شهر به حومه شهرتهران و مناطق کم تردد انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه چند مسیر تور بین المللی تهران تغییر خواهد کرد، گفت: سال گذشته اولین مرحله مسابقات در محل پارک لاله تهران برگزار شد اما ما برای کاهش مشکلات تردد شهری این مرحله از تور را در انتهای رقابتها برگزار می کنیم. همچنین مرحله تایم تریل انفرادی را در اولین روز در محل پارک چیتگر پیگیری خواهیم کرد.

خالقی ادامه داد: خوشبختانه برگزاری اولین دوره تور ریاست جمهوری در پایتخت با کمترین مشکلات روبرو بود اما برای بهبود وضعیت نیاز به هماهنگی بیشتر با راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ داریم که امیدواریم در فرصت باقیمانده تا برگزاری این تور بتوانیم تعاملات خوبی را در این خصوص برقرار کنیم.

دومین تور دوچرخه سواری بین المللی ریاست جمهوری از 20 اردیبهشت ماه سال آینده به مدت یک هفته در تهران برگزار خواهد شد.