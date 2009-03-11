افزایش 200 درصدی گشت نامحسوس پلیس در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ احمد رضا رادان در نشست خبری صبح روز چهارشنبه با خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی با دو محوریت کنترل ترافیک و کنترل انتظامی نظم و امنیت را در ایام نوروز ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: این طرح که از 25 اسفند ماه آغاز می شود نیروهای پلیس با بسیج تمام امکانات اقدام به ایجاد نظم و امنیت خواهند کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: در بحث انتظامی پلیس از 11 هزار گشت خودرو، 6 هزار و 400 گشت پیاده و 3 هزار گشت موتورسوار با استقرار 419 کانکس در شهرها اقدام به ایجاد نظم و امنیت می کند. همچنین در این ایام از 17 هزار نگهبان محله نیز استفاده می شود.

رادان همچنین از افزایش 200 درصدی تیمهای گشت نامحسوس پلیس در جاده ها خبر داد و گفت: نیروی انتظامی با تخلفات حادثه ساز به شدت برخورد خواهد کرد و در این ایام از 2 هزار و 300 پاس پیاده در نقاط حادثه خیز جاده ها و هزار و 800 گشت خودرو، 120 تیم موتورسوار و 300 تیم نظارتی استفاده می شود. همچنین 30 هزار نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی تمامی مسئولیتهای ترافیکی را در ایام نوروز برعهده دارند.

وی با توصیه به مردم گفت: از مردم می خواهیم برای سفرهای نوروزی در روزهای اول تعطیلات و آخر تعطیلات برنامه ریزی کنند تا ترافیک جاده ها با مشکل مواجه نشود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در رابطه با کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی در این ایام گفت: 300 تیم نامحسوس از ناوگان حمل و نقل عمومی مراقبت خواهند کرد.

رادان در رابطه با کنترل اقامتگاهها گفت: کارگروهی در سازمان میراث فرهنگی با همکاری پلیس تشکیل شده است و پلیس نظارت و اماکن عمومی ناجا مسئولیت نظارت بر این اماکن را به عهده دارد.

وی با اشاره به تکمیل انسداد مرز سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان سال جاری مرز منطقه سیستان به طور کل تحت پوشش پلیس قرار می گیرند و پوشش انتظامی این منطقه با اختصاص بودجه لازم تکمیل می شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در رابطه با ساماندهی مسافربرهای شخصی افزود: در حال حاضر به اندازه تقاضا مسافربر شخصی تامین شده است و بعد از تعطیلات نوروزی نظارت بر مسافربرهای شخصی به صورت جدی دنبال می شود و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

رادان با اشاره به مراسم چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: با توجه به اقدامات خوبی که در سال گذشته صورت گرفت موضوع محله محوری در برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال در اولویت کار قرار دارد.

وی همچنین درباره خط قرمزهای پلیس یادآور شد: اقداماتی که مخالف هستند مانند ایجاد رعب و وحشت، راهبندان و ایجاد مزاحمت و استفاده از مواد محترقه غیر مجاز خط قرمزهای پلیس است که به شدت با این قبیل تخلفات برخورد می شود و با هماهنگی که صورت گرفته افرادی که بازداشت شوند تا پایان تعطیلات در بازداشت خواهند بود.