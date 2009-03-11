  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

بنیتز:

پیروزی بر رئال مادرید با این نتیجه راضی کننده است

پیروزی بر رئال مادرید با این نتیجه راضی کننده است

مربی تیم فوتبال لیورپول از کسب نتیجه پیروزی 4 بر صفر مقابل رئال مادرید در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رافائل بنیتز در نشست خبری پس از پایان بازی گفت: زمانی که شما در یک بازی مهم آن هم مقابل رئال مادرید به پیروزی 4 بر صفر دست پیدا می کنید، باید خیلی راضی باشید.

وی افزود: به عنوان یک مربی باید بگویم این بهترین عملکردی بود که یک تیم می توانست در یک بازی بزرگ از خود نشان دهد.

بنیتز در پایان گفت: می دانستم که تیم رئال مادرید انتظار بازی تدافعی را از ما داشت و برای همین ضد حمله را در دستور کار قرار دادیم. از آغاز بازی سعی کردیم حریف را تحت فشار قرار دهیم. تیم حریف در طول بازی با ضرباهنگ تیم ما دچار مشکل شد.

کد مطلب 847810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها