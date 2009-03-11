پیروزی بر رئال مادرید با این نتیجه راضی کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رافائل بنیتز در نشست خبری پس از پایان بازی گفت: زمانی که شما در یک بازی مهم آن هم مقابل رئال مادرید به پیروزی 4 بر صفر دست پیدا می کنید، باید خیلی راضی باشید.

وی افزود: به عنوان یک مربی باید بگویم این بهترین عملکردی بود که یک تیم می توانست در یک بازی بزرگ از خود نشان دهد.

بنیتز در پایان گفت: می دانستم که تیم رئال مادرید انتظار بازی تدافعی را از ما داشت و برای همین ضد حمله را در دستور کار قرار دادیم. از آغاز بازی سعی کردیم حریف را تحت فشار قرار دهیم. تیم حریف در طول بازی با ضرباهنگ تیم ما دچار مشکل شد.