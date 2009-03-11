به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید فیلم تلویزیونی"مردان بدون زنان" شروع شده و به زودی با قطعی شدن عوامل و بازیگران این فیلم کلید می‌خورد.

فیلمنامه را سلیم‌زاده نوشته و افخمی آنرا بازنویسی کرده است. داستان در سه اپیزود مستقل روایت می‌شود و هر اپیزود داستان یک مرد است که باید یک شب را دور از خانواده بگذراند. افخمی به عنوان مشاور کارگردان نیز با این پروژه همکاری می‌کند.

"مردان بدون زنان" در سیمافیلم تولید می‌شود. افخمی اخیرا فیلم تلویزیونی "یازده دقیقه و سی ثانیه" را در این مرکز کارگردانی کرد. او این روزها مشغول کارگردانی فیلم سینمایی "سن پترزبورگ" است.

افخمی فیلم‌های سینمایی "روز شیطان"، "روز فرشته"، "عروس"، "تختی"، "شوکران" ، "گاوخونی" و "فرزند صبح" را کارگردانی کرده و سازنده مجموعه‌های تلویزیونی "عملیات 125" و "کوچک جنگلی" است.