یک سوم متقاضیان مسکن مهر در کشور واجد شرایط هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آخرین جلسه ستاد تامین مسکن مهر استان قزوین در سال جاری عصر سه شنبه با حضور بازرسان ریاست جمهوری و نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون در سالن باغستان قزوین برگزار شد.

در این جلسه مقداد همتی گفت: دولت در بخش مسکن مهر دو سیاست کلان افزایش عرضه و کاهش معاملات سوداگری را دنبال می کند که با تشکیل سامانه اطلاعات زمین و مسکن و جلوگیری از معاملات مکرر و تدوین قوانین جامع زمین و مسکن به اهداف خود خواهد رسید.

عضو شورای عالی مسکن کشور اجرای بزرگترین طرح مسکن در طول تاریخ کشورمان در قالب طرح مهر را حرکتی ارزشمند در تامین مسکن مردم ذکر کرد و افزود: با اجرای طرح مسکن مهر یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود و با سرمایه گذاری 45 هزار میلیارد تومانی دولت و بخش خصوصی زمینه اشتغال دو میلیون و 500 هزار نفر نیز فراهم خواهد شد.

همتی یادآور شد: برای تامین و ارائه تسهیلات مسکن مهر دو هزار و 400 میلیارد تومان خط اعتباری ویژه دیده شده است و بانکهای عامل این اعتبارات را توزیع خواهند کرد و برای پرداخت وام 14 میلیون تومانی هیچ نگرانی وجود ندارد.

عضو شورای عالی مسکن از تمدید اعتبارات ویژه تعییین شده تا تیرماه سال آینده خبر داد و اضافه کرد: بانک مرکزی تسهیلات ساخت دو میلیون واحد مسکونی را تامین خواهد کرد.

همتی تامین زمین در استان قزوین برای تسریع در اجرای طرح و همکاری بیشتر تعاونیها را ضروری خواند و گفت: استان قزوین با ظرفیت خوبی که دارد می تواند در طرح مسکن مهر پیشرفت بیشتری در سال آینده داشته باشد.

در ادامه محمد عسگری مدیر پروژه مسکن مهر وزارت تعاون از ثبت نام چهار میلیون و 200 هزار نفر در طرح مسکن مهر کشور خبر داد و اظهار داشت: از مجموع متقاضیان یک میلیون و 460 هزار نفر (حدود یک سوم متقاضیان) واجد شرایط شناخته شده اند.

وی افزود: با پایش سه میلیون و 850 هزار نفر مشخص شد بسیاری نیز به دلیل عدم توان مالی، طولانی شدن طرح، عدم تمایل برای سکونت در واحدهای چند طبقه ودرخواست ساخت و سازتوسط دولت دیگر مراجعه نکرده اند.

محمد عسگری نقش تعاونیها رادر طرح مسکن مهر پایش ، ساماندهی و نظارت بر عقد قراردادها دانست.

استاندار قزوین هم مسکن را یکی از دغدغه های دولت نهم ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح امید خانه دار شدن در میان افراد کم درآمد زنده شده است.

به گفته سید علی اکبرطاهایی با وجود رکود در ساخت و سازها خوشبختانه شاهد کار و تلاش در بخش مسکن مهر هستیم و مسئولان استان هم با همکاری و پیگیری خود تلاش می کنند تا این طرح در استان به خوبی اجرا شود.

سید صادق سیاهپوش مدیر کل تعاون استان هم در این جلسه گفت: در استان قزوین از مجموع 86 هزار و 304 نفر 18 هزار و 810 نفر واجد شرایط شناخته شده اند و 14 هزار و 100 نفراز واجدان شرایط هم مبلغ یک میلیون تومان هزینه آماده سازی را پرداخت کرده اند.

منهدی طلوعیان رئیس شورای عالی بانکهای استان قزوین هم اظهار امیدواری کرد: با اطمینان دولت در سیستم بانکی زمینه پرداخت تسهیلات مسکن مهر بدون دغدغه برای بانکهای عامل فراهم شود.

سهمیه استان قزوین از مسکن مهر در طول سالهای 86 و 87 بیش از 32 هزار واحد مسکونی است.