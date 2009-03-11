اختصاص 125 میلیارد ریال برای تکمیل شاهرگ مغان - کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دیدار مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با وزیر راه و طرح مسائل و مشکلات پروژه نیمه تمام جاده جانانلو ـ کلیبر مشکلات این طرح نیمه تمام رفع شد.

وی افزود: با تشریح خواسته مردم منطقه جهت تسریع در اجرای این پروژه، وزیر راه و ترابری دستور تسریع و اتمام پروژه 15 کیلومتری یاد شده را صادر کرد.

فتحی پور تصریح کرد: برای اتمام این پروژه از اعتبار تخصیصی در سال 88 مبلغ 45 میلیارد ریال هزینه می شود.

ارسلان فتحی پور در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه جاده یاد شده برای منطقه بسیار مهم و استراتژیک بوده و احداث آن موجب ارتباط و دسترسی سد خداآفرین و قز قلعه سی خواهد بود اما 25 کیلومتر از این پروژه باقیمانده است.

نماینده کلیبر و هوراند با بیان اینکه احداث این پروژه به عهده وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی است ادامه داد: پیمانکار این پروژه به علت عدم اجرای تعهدات خود بر اساس ماده 46 خلع ید و جهت واگذاری به پیمانکارانی که توان اجرا و اتمام این پروژه را در کمترین زمان ممکن داشته باشند در مرحله مناقصه است.

به گفته وی، برای تکمیل این جاده در سال آتی 80 میلیارد ریال از سوی سازمان آب منطقه آذربایجان هزینه شده و پروژه 25 کیلومتری در تعهد این سازمان سال 88 به بهره برداری می‌رسد.

پروژه جانانلو به کلیبر یکی از پروژه های حیاتی منطقه ارسباران محسوب شده که با احداث آن، مسیر 85 کیلومتری حاضر به 40 کیلومتر کاهش می یابد.

همچنین این جاده نقطه اتصال مغان، مناطق مرزی ارسباران و سد بزرگ خداآفرین و قز قلعه سی را به مرکز شهرستان و استان متصل محسوب شده و با اتمام آن منطقه ارسباران بخصوص شهرستان کلیبر از بن بست خارج شده و نقطه اتصال این منطقه را با کشورهای آسیای میانه، دشت مغان و منطقه آزاد ارس فراهم می نماید.